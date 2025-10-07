Fue campeón del mundo y reveló que padece ELA: el anuncio que conmovió a rugby mundial

Lewis Moody, campeón del mundo con Inglaterra en 2003, reveló que ha sido diagnósticado con ELA y conmovió al rugby mundial generando innumerables muestras de apoyo a él y su familia.
La unión inglesa indicó: "Todos en England Rugby estamos tristes al saber que al ex capitán Lewis Moody le han diagnosticado una enfermedad neurona motora".
"Acompañamos a Lewis, su familia y amigos en su proceso de asimilación de este diagnóstico. Les ofreceremos apoyo práctico y emocional, y sabemos que toda la comunidad del rugby los acompañará en este momento tan difícil", agregó el comunicado.
A la vez la institución puso en marcha iniciativas de recaudación de fondos para ayudar al ex tercera linea de 47 años de edad.
Los British Lions, combinado que también tuvo en sus filas a Moody, manifestó: "Nos entristece profundamente escuchar la noticia del diagnóstico de ELA de Lewis Moody y nos unimos a toda la comunidad del rugby para apoyar a Lewis y su familia en este momento extremadamente difícil".
Ex jugador de Leicester Tigers y protagonista de 71 partidos con el seleccionado inglés, Moody reveló el diagnóstico de ELA en una entrevista con la BBC en la que dijo estar tranquilo, asimilando la noticia y preparándose para cuando la enfermedad empeore junto a su esposa Annie y sus hijos Ethan y Dylan, arquero de la selección inglesa de fútbol Sub 18.
Moody contó que todo comenzó cuando notó cierta debilidad en un hombro cuando hacía ejercicio en el gimnasio: "Cuándo te dan este diagnóstico te pones muy sensible, pero es muy extraño porque no me siento enfermo. Los síntomas son muy leves, todavía puedo hacer de todo. Y espero que siga así mientras sea posible".