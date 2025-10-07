Fue campeón del mundo y reveló que padece ELA: el anuncio que conmovió a rugby mundial

A la vez la institución puso en marcha iniciativas de recaudación de fondos para ayudar al ex tercera linea de 47 años de edad.

Los British Lions, combinado que también tuvo en sus filas a Moody, manifestó: "Nos entristece profundamente escuchar la noticia del diagnóstico de ELA de Lewis Moody y nos unimos a toda la comunidad del rugby para apoyar a Lewis y su familia en este momento extremadamente difícil".

Lewis Moody conmovió al rugby mundial al anunciar que padece ELA

Ex jugador de Leicester Tigers y protagonista de 71 partidos con el seleccionado inglés, Moody reveló el diagnóstico de ELA en una entrevista con la BBC en la que dijo estar tranquilo, asimilando la noticia y preparándose para cuando la enfermedad empeore junto a su esposa Annie y sus hijos Ethan y Dylan, arquero de la selección inglesa de fútbol Sub 18.

moody 1 Moody y su familia recibieron el diagnóstico de ELA.

Moody contó que todo comenzó cuando notó cierta debilidad en un hombro cuando hacía ejercicio en el gimnasio: "Cuándo te dan este diagnóstico te pones muy sensible, pero es muy extraño porque no me siento enfermo. Los síntomas son muy leves, todavía puedo hacer de todo. Y espero que siga así mientras sea posible".