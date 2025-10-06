Independiente Rivadavia empató con Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Independiente Rivadavia empató con Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Independiente Rivadavia jugó un buen partido en el Cilindro de Avellaneda este lunes y transformó en figura al arquero Facundo Cambeses. La Lepra y la Academia empataron 0 a 0 por la fecha 11 del Torneo Clausura.

A la Lepra solo le faltó el gol en un reducto complicado, pero no tuvo que enfrentar a algunos de los titulares académicos, que espera la semifinal de la Copa Libertadores, que se jugará el 22 y el 29 de octubre próximos. El DT local, Gustavo Costas, puso suplentes para darles descanso a algunos jugadores.

di-cesare-cambeses-rojo
Cambeses est&aacute; en el medio entre el mendocino Di C&eacute;sare y Rojo. El arquero fue figura ante Independiente Rivadavia.

Cambeses está en el medio entre el mendocino Di Césare y Rojo. El arquero fue figura ante Independiente Rivadavia.

El equipo dirigido por Alfredo Berti, que viene de empatar sin goles con Huracán de Parque de los Patricios, acumula cuatro partidos sin ganar (una caída y tres empates consecutivos).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1975352103397691469&partner=&hide_thread=false

La chance más clara para anotar para el Azul fue en el primer tiempo, cuando Matías Fernández metió un cabezazo en el palo tras un centro del colombiano Sebastián Villa.

Además el arquero, que fue convocado recientemente a la Selección argentina por Lionel Scaloni de cara a los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico, salvó su arco ante las llegadas de Ezequiel Bonifacio y Fabrizio Sartori.

El equipo leproso suma 11 unidades, está en el puesto 13 de la Zona A del Torneo Clausura y no está ingresando a los playoffs (entran hasta el 8° de ambas zonas). En la clasificación a la Copa Sudamericana por ahora está fuera porque suma 38 puntos y está 12° (ingresan hasta el 9° equipo).

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras el empate con Racing, la Lepra recibirá a Godoy Cruz, en el estadio Bautista Gargantini, en el clásico, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El atrayente partido se jugará el domingo 12 de octubre a las 16.45.

Además el elenco azul espera la semifinal de la Copa Argentina frente a River, que se jugaría el miércoles 22 de octubre en sede y hora a confirmar.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas