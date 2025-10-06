Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1975352103397691469&partner=&hide_thread=false EL PALO LE DIJO QUE NO AL PRIMER GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA ANTE RACING



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 7, 2025

La chance más clara para anotar para el Azul fue en el primer tiempo, cuando Matías Fernández metió un cabezazo en el palo tras un centro del colombiano Sebastián Villa.

Además el arquero, que fue convocado recientemente a la Selección argentina por Lionel Scaloni de cara a los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico, salvó su arco ante las llegadas de Ezequiel Bonifacio y Fabrizio Sartori.

El equipo leproso suma 11 unidades, está en el puesto 13 de la Zona A del Torneo Clausura y no está ingresando a los playoffs (entran hasta el 8° de ambas zonas). En la clasificación a la Copa Sudamericana por ahora está fuera porque suma 38 puntos y está 12° (ingresan hasta el 9° equipo).

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras el empate con Racing, la Lepra recibirá a Godoy Cruz, en el estadio Bautista Gargantini, en el clásico, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El atrayente partido se jugará el domingo 12 de octubre a las 16.45.

Además el elenco azul espera la semifinal de la Copa Argentina frente a River, que se jugaría el miércoles 22 de octubre en sede y hora a confirmar.