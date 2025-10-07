Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Cómo llegan Independiente Rivadavia y Godoy Cruz al partido de este domingo en el Gargantini

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz jugarán este domingo en el estadio Bautista Gargantini por la fecha 12 del Torneo Clausura y ambos llegan necesitados de conseguir una victoria.

Por UNO
El Tomba y la Lepra están necesitados de un triunfo.

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz jugarán este domingo en el estadio Bautista Gargantini por la fecha 12 del Torneo Clausura y ambos llegan necesitados de conseguir una victoria, para darle una alegría a sus hinchas y mantener aspiraciones de alcanzar los playoffs.

La Lepra empató con Racing en Avellaneda y hace 4 partidos que no gana, aunque por otro lado también hace 3 encuentros que no pierde porque los empató. Un triunfo les daría valor a esas 3 igualdades consecutivas y le permitiría acercarse al lote de los 8 equipos que jugarán los octavos de final.

lepra 1
Independiente Rivadavia empató sus últimos 3 partidos.

El equipo de Alfredo Berti está 13 con 11 puntos, a 4 de Argentinos Juniors que sería el último clasificado, cuando solo faltan 6 fechas para completar la fase regular.

El otro objetivo de los azules es clasificar a una copa internacional por la tabla anual en la que acumulan 38 puntos y ocupan el puesto 12, a 5 de San Lorenzo y Barracas Central que hoy son los últimos en la zona de clasificación.

El Tomba y la necesidad de sumar de a tres

A Godoy Cruz también le urge ganar para darle una alegría grande a su gente y para romper una racha de 4 partidos sin triunfos (una derrota y 3 empates) que lo mantiene en el puesto 14 de la Zona B.

godoy cruz 1
Godoy Cruz no puede alejarse definitivamente de la zona roja en la tabla anual.

La situación del Tomba es similar a la de la Lepra en cuanto a la clasificación a los playoffs ya que tiene 9 puntos y está a 4 de Gimnasia La Plata que hoy es el octavo.

Lo malo del equipo de Walter Ribonetto es que no está lejos de la zona roja en la tabla anual ya que ocupa el puesto 27 con 26 puntos y solo le lleva 6 unidades a San Martín de San Juan, que también es el último en los promedios, y 5 a Aldosivi que estaría perdiendo la categoría.

