Independiente Rivadavia y Godoy Cruz jugarán este domingo en el estadio Bautista Gargantini por la fecha 12 del Torneo Clausura y ambos llegan necesitados de conseguir una victoria, para darle una alegría a sus hinchas y mantener aspiraciones de alcanzar los playoffs.
Cómo llegan Independiente Rivadavia y Godoy Cruz al partido de este domingo en el Gargantini
