Una vez finalizado el encuentro por la 11ª el zaguero de Independiente Rivadavia Sheyko Studer fue nombrado por la transmisión televisiva como una de las figuras del empate en cero contra Racing, que dejó un sabor agridulce a los mendocinos, que merecieron algo más que un punto en el Cilindro de Avellaneda.
Para Sheyko Studer a Independiente Rivadavia le faltó un poco de "fortuna" para ganarle a Racing en Avellaneda
