"Creo que fue un partido muy duro, nos plantamos bien en una cancha difícil, no tuvimos la fortuna por ahí de poder embocarla, pero lo importante es que no llevamos algo de esta cancha", dijo con algo de conformidad el zaguero Sheyko Studer, por tratarse de un rival con un gran plantel como el de la Academia y jugando de visitante.

Sheyko Studer achacó a la "falta de fortuna" el empate con el Racing Club

La Lepra jugó un muy buen primer tiempo y pudo haber desnivelado en varias ocasiones, aunque también tuvo que ver la buena intervención del arquero del Racing Club, Facundo Cambeses, y algo de falta de puntería en los delanteros.