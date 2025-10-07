Sheyko Studer fue una de las figuras de Independiente Rivadavia que pudo habrse traído los tres puntos de la cancha de Racing.

Una vez finalizado el encuentro por la 11ª el zaguero de Independiente Rivadavia Sheyko Studer fue nombrado por la transmisión televisiva como una de las figuras del empate en cero contra Racing, que dejó un sabor agridulce a los mendocinos, que merecieron algo más que un punto en el Cilindro de Avellaneda.

"Creo que fue un partido muy duro, nos plantamos bien en una cancha difícil, no tuvimos la fortuna por ahí de poder embocarla, pero lo importante es que no llevamos algo de esta cancha", dijo con algo de conformidad el zaguero Sheyko Studer, por tratarse de un rival con un gran plantel como el de la Academia y jugando de visitante.

Sheyko Studer achacó a la "falta de fortuna" el empate con el Racing Club

La Lepra jugó un muy buen primer tiempo y pudo haber desnivelado en varias ocasiones, aunque también tuvo que ver la buena intervención del arquero del Racing Club, Facundo Cambeses, y algo de falta de puntería en los delanteros.

Respecto a otros momentos, con mayor puntería para anotar, como fue el primer semestre, Studer reiteró en la entrevista su concepto: "Es lo que te digo, por ahí no tuvimos la fortuna de que esté entrando, pero lo importante es que estamos generando, estamos sólidos, y creo que este es el camino para meternos entre los ocho para el Reducido".

Luego se lo consultó sobre el peso específico y la importancia de contar con un jugador como sebastián Villa en el equipo."Tener a Seba es una tentación terrible dentro de la cancha. Uno agarra la pelota y quiere buscarlo a él. Es lindo tener jugadores así, porque eso ilusiona muchas cosas", concluyó el zaguero de Independiente Rivadavia.

