El Lobo está match point en su destino a la Primera División. Este sábado, el equipo de Ariel Broggi jugará mano a mano contra Deportivo Madryn en cancha de Platense (desde las 17). Si gana, ascenderá directo, de lo contrario, deberá ir por el camino más largo, sumándose en la segunda ronda del Reducido.

gimnasia defe 9 Antonini, pieza clave en Gimnasia y Esgrima. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

En ese mini torneo está Deportivo Maipú, que cerró una auspiciosa primera rueda y también quiere repetir la final alcanzada en 2023. El equipo de Alexis Matteo abrirá el Reducido este domingo contra Estudiantes de Buenos Aires, a partido único, como visitante y sin ventaja deportiva. Es decir, el único resultado que tiene por delante es ganar.