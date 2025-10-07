Gimnasia y Esgrima tiene doble chance de ascenso.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El fútbol mendocino transita un presente auspicioso por donde se lo mire y activa la cuenta regresiva para un fin de semana con tinte histórico. Por un lado, Independiente Rivadavia y Godoy jugarán el clásico en Primera División, por otro, Gimnasia y Esgrima, Deportivo Maipú y San Martín van por ese anhelado sueño llamado ascenso.

El Lobo está match point en su destino a la Primera División. Este sábado, el equipo de Ariel Broggi jugará mano a mano contra Deportivo Madryn en cancha de Platense (desde las 17). Si gana, ascenderá directo, de lo contrario, deberá ir por el camino más largo, sumándose en la segunda ronda del Reducido.

Antonini, pieza clave en Gimnasia y Esgrima.

En ese mini torneo está Deportivo Maipú, que cerró una auspiciosa primera rueda y también quiere repetir la final alcanzada en 2023. El equipo de Alexis Matteo abrirá el Reducido este domingo contra Estudiantes de Buenos Aires, a partido único, como visitante y sin ventaja deportiva. Es decir, el único resultado que tiene por delante es ganar.

Sorteada la primera instancia, el Reducido tendrá cuartos, semis y final a series de ida y vuelta. Las dos primeras serán con ventaja deportiva y definición de local para el mejor ubicado, mientras que la final no tendrá ventaja pero sí el plus de definir el casa al que haya terminado mejor ubicado en primera fase.

Deportivo Maip&uacute; gole&oacute; a Atlanta y sue&ntilde;a.

San Martín Mendoza y su espinoso camino en el Federal A

El Chacarero también tiene su deseo de poder pelear por un ascenso, en este caso, del Federal A a Primera Nacional. Eliminados Gutiérrez y Huracán Las Heras del certamen, la esperanza mendocina es San Martín. Tras el empate 0 a 0 con Sarmiento de la Banda como local, el León jugará el domingo de visitante con el triunfo como único resultado para poder avanzar de fase. Si lo logra, tendrá cuatro instancias más por delante.

