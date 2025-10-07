El fútbol mendocino transita un presente auspicioso por donde se lo mire y activa la cuenta regresiva para un fin de semana con tinte histórico. Por un lado, Independiente Rivadavia y Godoy jugarán el clásico en Primera División, por otro, Gimnasia y Esgrima, Deportivo Maipú y San Martín van por ese anhelado sueño llamado ascenso.
Presente de lujo y futuro que ilusiona: qué deben superar Gimnasia y Esgrima, Deportivo Maipú y San Martín para ascender
Gimnasia y Esgrima, Deportivo Maipú y Altético Club San Martín tienen sus sueños de ascenso activados. El mapa de cada uno.