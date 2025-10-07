Maximiliano Salas Maxi Salas viene de marcar en la victoria de River frente a Racing por 1 a 0 en Copa Argentina.

Las razones por las que Maximiliano Salas podría regresar contra Sarmiento

El próximo domingo River jugará contra el Verde de Junín en el Estadio Monumental en el partido correspondiente a la fecha 12 del Grupo B del Torneo Clausura. El equipo de Marcelo Gallardo viene de una racha negativa de tres partidos sin conocer la victoria y, para colmo, tendrá que armar un equipo titular teniendo en cuenta que tiene 15 bajas en su plantel.

La lista de los jugadores afectados se dividen en tres: algunos están afectados a sus respectivas selecciones nacionales, otros tiene que cumplir fecha de sanción tras ser expulsados y otros están lesionados.

Ante la problemática que enfrenta Gallardo, la dirigencia de River puso las manos en acción para gestionar el regreso de Maximiliano Salas antes de tiempo. Fue así que los directivos presentaron un pedido formal a la AFA solicitando, justamente, que la pena de dos fechas se disminuya a una.

Hay dos razones fundamentales que permitirían que el Tribunal de Disciplina de el visto bueno a la solicitud: por un lado, el organismo - en primera instancia - está sancionando fuerte, pero disminuye las sanciones si los clubes lo solicitan; por el otro, al tener tantas bajas por las tres razones mencionadas - aunque la que más pesa es la lista de lesionados - el TDD podría contemplar la situación especial que sufrió River.

Es así que el Millo aguarda una respuesta, por mientras, tendrá que seguir ensayando alternativas para presentar un equipo alternativo que sea capas de cortar la racha de partidos consecutivos perdidos.

Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo no le encuentra explicación al mal momento del Millo.

La lista de las bajas de River

Las bajas de River se dividen en tres: los que fueron citados a sus respectivas selecciones nacionales, los lesionados y los expulsados.

Citados a sus selecciones nacionales (6 jugadores):

Gonzalo Montiel: Selección argentina.

Marcos Acuña: Selección argentina.

Lautaro Rivero: Selección argentina.

Juan Fernado Quintero: Selección colombiana.

Kevin Castaño: Selección colombiana.

Matías Galarza: Selección paraguaya.

Lesionados (7 jugadores):

Germán Pezzela.

Maximiliano Mezza.

Pity Martínez.

Giorgio Costantini.

Sebastián Driussi.

Agustín Ruperto.

Enzo Pérez.

Expulsados (2 jugadores):