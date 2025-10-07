Se retira Carlos Delfino, el último representante de la Generación Dorada que seguía en actividad

Pasó por Detroit Pistons, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Houston Rockets, además de destacarse en Europa con clubes como Fortitudo Bologna y Baskonia.

Su recorrido con la camiseta Albiceleste fue muy importante, ya que además de los Juegos Olímpicos, obtuvo títulos continentales en el FIBA Américas 2011 y 2022.

La trayectoria de Carlos Delfino

Libertad de Sunchales 1998-1999

Unión de Santa Fe 1999-2000

Viola Reggio Calabria (Italia) 2000-2002

Fortitudo Bologna (Italia) 2002-2004

Detroit Pistons (NBA) 2004-2007

Toronto Raptors (NBA) 2007-2008

Khimki BC (Rusia) 2008-2009

Milwaukee Bucks (NBA) 2009-2012

Houston Rockets (NBA) 2012-2013

Boca Juniors (2017)

Saski Baskonia (España) 2017

Fiat Torino (Italia) 2018-2019

Fortitudo Bologna (Italia) 2019

Victoria Libertas Pesaro (Italia) 2020-2023

Benedetto XIV Cento (Italia) 2023-2025

En la selección argentina debutó en el 2004 y jugó hasta el Preolímpico 2023.

Carlos Delfino superó una grave lesión

En 2013 sufrió una grave lesión en el pie derecho que lo alejó más de mil días de las canchas y lo obligó a pasar por una decena de cirugías. Muchos pensaron que ese sería su final, pero Delfino volvió en 2017 para vestir la camiseta de Boca y, posteriormente, varios equipos europeos.

Esa perseverancia lo convirtió en un ejemplo, al punto de regresar a la Selección argentina con 41 años, un hecho poco común en el deporte profesional. Con su retiro, Delfino cierra una etapa dorada no solo en su vida, sino también en la historia del básquet argentino.