Además, los estadios de México están sufriendo modificaciones y actualizaciones significativas mientras que los de Estados Unidos cuentan con la última tecnología. Todo apunta que a nivel show e instalaciones que será una cita memorable.

Pero el precio de las entradas provocó una gran indignación entre los hinchas y fanáticos del fútbol ya que los valores duplican los instaurados en el Mundial de Qatar 2022, donde se mencionó que iba a ser la edición más cara de la historia, algo que no terminó sucediendo ya que las distancias eran acotadas.

Precio entradas Qatar 2022 El valor de las entradas de Qatar 2022.

Ahora la distancias serán mayores. Es por eso que debieron dividir las 16 ciudades mundialistas en tres regiones para asegurarse que cada equipo realice viajes reducidos dentro de la misma zona: la región oeste, que incluye Vancouver (Canadá); Seattle, San Francisco y Los Ángeles (Estados Unidos); la región central que concentra a Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey (México), además de Houston, Dallas y Kansas City (Estados Unidos); y la región del este, que incluye Atlanta, Miami, Boston, Filadelfia, Nueva York (Estados Unidos) y Toronto (Canadá).

Esto no garantiza que los hinchas no deban realizar trayectos cortos ya que la logística de las selecciones nacionales son muy diferentes a las que puede llevar adelante un particular. En esta ocasión asistir a la final costará entre 2 mil y 6 mil dólares, mientras que en la edición anterior se conseguían las entradas entre 206 y 1.600 dólares.

En la etapa de grupo la diferencia también es abismal: ahora sale como mínimo 100 dólares mientras que en Qatar la misma instancia y categoría de partido salía 11 dólares.

Precio entradas Mundial 2026

El malestar y la indignación está más vigente que nunca y desde la FIFA deberían estar preocupados porque puede repetirse lo que sucedió en el Mundial de Clubes donde los fanáticos no lograron acompañar en todas las canchas y los equipos jugaban en estadios semivacíos.

La crisis fue tal que el ente organizador tuvo que bajar el precio de las entradas para ver si de esa manera podían convocar más personas.