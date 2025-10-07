Este fin de semana tendrá su inicio la competencia de pugilismo amateur más importante de nuestra provincia: el Campeonato Provincial Guantes de Oro y por segundo año consecutivo se hará en la casa que lo vio nacer en la década del '40, el estadio Pascual Pérez de calle Mitre 1771 de nuestra capital. De este certamen surgieron los principales valores locales, incluídos los siete campeones mundiales mendocinos.
Guantes de Oro: comienza el tradicional Campeonato Provincial de boxeo amateur en el Pascual Pérez
