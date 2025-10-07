Guantes de Oro: comienza el tradicional Campeonato Provincial de boxeo amateur en el Pascual Pérez

La cita con la primera fecha del certamen de boxeo amateur Guantes de Oro será este viernes (10), desde las 19. esta jornada inaugural tiene una impronta especial, y es que lo recaudado en la taquilla (valor de entrada general, 5.000 guantes) será destinado a sufragar los gastos del viaje del equipo que nos representará en el Campeonato Argentino de Mayores a realizarse en Puerto Deseado, Santa Cruz, del 13 al 18 de este mes.

boxeo-torneo guantes de oro 2025-afiche (1)

El torneo Guantes de Oro es el más tradicional y añejo del boxeo amateur mendocino. Se realizó hasta el año 1991 en el estadio de la Federación Mendocina de Box y por años se descontinuó. En el año 2000, por iniciativa del entonces Director de Deportes de la Comuna de San Martín, Cristian Etem, se revivió el certamen, con creciente éxito, llegó a ser el Gigante de Sudamérica, por su cantidad de inscriptos, ya que solo era superado por los campeonatos cubanos, como el Playa Girón.