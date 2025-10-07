Inicio Ovación Boxeo Guantes de Oro
BOXEO AMATEUR

Guantes de Oro: comienza el tradicional Campeonato Provincial de boxeo amateur en el Pascual Pérez

Este viernes inicia en el estadio Pascual Pérez el Torneo Guantes de Oro, el más importante del boxeo amateur, fiscalizado por la Federación Mendocina de Box

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Guantes de Oro comienza este viernes en el estadio Pascual Pérez con lo mejor del boxeo amateur de la provincia.

El Guantes de Oro comienza este viernes en el estadio Pascual Pérez con lo mejor del boxeo amateur de la provincia.

Este fin de semana tendrá su inicio la competencia de pugilismo amateur más importante de nuestra provincia: el Campeonato Provincial Guantes de Oro y por segundo año consecutivo se hará en la casa que lo vio nacer en la década del '40, el estadio Pascual Pérez de calle Mitre 1771 de nuestra capital. De este certamen surgieron los principales valores locales, incluídos los siete campeones mundiales mendocinos.

La cita con la primera fecha del certamen de boxeo amateur Guantes de Oro será este viernes (10), desde las 19. esta jornada inaugural tiene una impronta especial, y es que lo recaudado en la taquilla (valor de entrada general, 5.000 guantes) será destinado a sufragar los gastos del viaje del equipo que nos representará en el Campeonato Argentino de Mayores a realizarse en Puerto Deseado, Santa Cruz, del 13 al 18 de este mes.

boxeo-torneo guantes de oro 2025-afiche (1)

El torneo Guantes de Oro es el más tradicional y añejo del boxeo amateur mendocino. Se realizó hasta el año 1991 en el estadio de la Federación Mendocina de Box y por años se descontinuó. En el año 2000, por iniciativa del entonces Director de Deportes de la Comuna de San Martín, Cristian Etem, se revivió el certamen, con creciente éxito, llegó a ser el Gigante de Sudamérica, por su cantidad de inscriptos, ya que solo era superado por los campeonatos cubanos, como el Playa Girón.

boxeo-amateur-hyatt-romero-zanetti.jpg
El pupilo de la dupla Reveco/Barros Tom&aacute;s Romero (izq.) combatir&aacute; en los 75kg en el Campeonato Argentino de Puerto Deseado.

El pupilo de la dupla Reveco/Barros Tomás Romero (izq.) combatirá en los 75kg en el Campeonato Argentino de Puerto Deseado.

El equipo amateur viaja al Campeonato Argentino de Mayores en Santa Cruz

Luego del Regional realizado en Malargüe, el equipo de la Región Cuyo (IV) quedó conformado y serán seis los mendocinos que viajen a Puerto Deseado para competir entre el 13 y 18 de este mes en el Campeonato Argentino de Mayores que fiscaliza la Federación Argentina de Box (FAB)

  • 49 kg: Raúl Cruz ( Villa Seca/Pandolfino Box)
  • 52 kg: Emanuel Alonso (Gimnasio Pablo Chacón)
  • 56 kg: Jonathan Morán ( Herrera Box/ Luján Sport Club)
  • 64 kg: Axel Zarate (Gimnasio Pablo Chacón)
  • 75 kg: Tomás Romero (Reveco- Barros/Club Gimnasia y Esgrima)
  • 91 kg: Octavio Robledo (Gimnasio Pablo Chacón)

Temas relacionados:

Más sobre Boxeo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas