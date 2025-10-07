Lo que viene para Los Pumas tras el Rugby Championship: la gira de noviembre, el sorteo del Mundial y la nueva Nations Cup

En este contexto, ocupar una posición dentro del Top 6 del ranking mundial es clave, ya que garantiza ser cabeza de serie en el sorteo. Actualmente, los equipos que ocuparían ese privilegio son Sudáfrica, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra y Argentina, lo que le permitiría a Los Pumas evitar a esas potencias en la fase inicial.

54830529737_17d94a46ad_k Santiago Carreras fue el goleador del Rugby Championship con 72 puntos.

En el segundo bombo del sorteo figurarían Australia, Escocia, Fiji, Italia, Georgia y Gales, mientras que el tercero lo integrarían Japón, España, Estados Unidos, Chile y Tonga.

Finalmente, el cuarto grupo lo conformarían Uruguay, Portugal, Rumania, Hong Kong, Canadá y Zimbabwe, con un último clasificado que saldrá del repechaje entre Samoa, Bélgica, Namibia y el ganador del duelo entre Brasil y Paraguay.

La ventana de noviembre de Los Pumas

El ranking del 1 de diciembre será el que defina los bombos del sorteo, y su composición final dependerá de los resultados que obtengan las selecciones en la ventana internacional de noviembre, donde los equipos del hemisferio sur enfrentarán a los del norte.

Rapetti Tomás Rapetti, de 20 años, debutó en Twickenham.

En el caso de Argentina, el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi tendrá una gira exigente: debutará ante Gales el 9 en Cardiff, luego se medirá ante Escocia el 16 en Murrayfield y cerrará frente a Inglaterra el 23 en Twickenham, tres compromisos que podrían consolidar o modificar su actual ubicación.

La incógnita pasa por saber si Australia, pese a su séptimo puesto, mantendrá su condición de cabeza de serie por ser el anfitrión del Mundial.

Mientras tanto, Los Pumas buscarán sostener su momento y defender su lugar en la élite, sabiendo que cada punto ganado o perdido en esta ventana puede ser determinante para el futuro.

La nueva Nations Cup se jugará en 2026

Con la llegada de la Nations Cup en 2026, el rugby internacional se encamina hacia una reestructuración histórica y este torneo reunirá a las 12 potencias más importantes del mundo, buscando darle un marco competitivo y organizado a los tradicionales duelos entre equipos del hemisferio norte y del hemisferio sur.

Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales e Italia representarán a Europa, mientras que Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Argentina, Fiji y Japón harán lo propio desde el Sur, aún cuando Japón está geográficamente ubicado en el Hemisferio Norte.

54831708510_bda6d49317_k Los Pumas jugarán con Gales, Escocia e Inglaterra.

La competencia será bienal y utilizará las ventanas internacionales de julio y noviembre, con un formato que combina enfrentamientos entre conferencias y cruces interregionales.

El diseño del certamen contempla que todos los seleccionados se enfrenten entre sí de manera equilibrada, evitando la saturación del calendario y los extensos traslados. La fase final de la Nations Cup se disputará en una sede única, donde se realizarán los partidos de reposicionamiento y se coronará al campeón.

Aunque todavía no se confirmó qué país albergará esta instancia, la idea busca concentrar la atención deportiva y mediática en un cierre espectacular, al estilo de un Mundial reducido.

54831471601_a46ba6fdeb_k

La primera edición se desarrollará en un contexto de transición, ya que aún restan definirse aspectos logísticos y criterios de localía, especialmente para los seleccionados del Pacífico como Fiji, que podrían jugar sus partidos de locales en territorio europeo.

Las federaciones involucradas continúan negociando los detalles de las giras y los desplazamientos. Por ejemplo, el presidente de la Federación Francesa, Florian Grill, adelantó que su seleccionado enfrentará en julio a Nueva Zelanda, Australia y Japón.

En tanto, medios británicos sostienen que Inglaterra se mediría con Los Pumas, Fiji y Sudáfrica, mientras que Irlanda incluiría en su agenda partidos ante Australia, All Blacks, Japón, Fiji y Argentina.

Hasta el momento, no hay confirmaciones oficiales sobre estos cruces, pero se espera que el calendario completo se anuncie antes del cierre de este año.

El calendario de Los Pumas en 2026

Para Los Pumas, la llegada de la Nations Cup representa tanto una oportunidad como un desafío. La Selección argentina, que habitualmente disputa 12 test matches anuales, perderá seis partidos debido al nuevo esquema, lo que llevó a la UAR a buscar alternativas para mantener la competitividad.

54831377861_46b8f48593_k Kremer superó el récord de tackles en un Rugby Championship con 85.

Hasta ahora, se aseguraron tres encuentros en el país durante el periodo habitual del Rugby Championship (entre agosto y septiembre): dos ante Australia y uno frente a Sudáfrica, todos con sede aún por definir.

De acuerdo con el calendario acordado entre las uniones del sur y del norte, el Rugby Championship regresará con normalidad en 2027, 2028 y 2029, mientras que en 2030 volverá a pausarse para dar lugar a una nueva edición de la Nations Cup y a giras extendidas entre All Blacks y Springboks.

En síntesis, el ciclo que se inicia en 2026 marcará un nuevo equilibrio entre la tradición y la innovación del rugby internacional: un calendario global más integrado, una competencia de elite regular entre hemisferios y un desafío renovado para Los Pumas, que buscarán consolidarse entre los mejores del mundo.