Video: el delantero de Racing Elías Torres sufrió una grave lesión y hay gran preocupación

El delantero de Racing Elías Torres sufrió una grave lesión este lunes en el empate 0 a 0 con Independiente Rivadavia, en el Cilindro, por la fecha 11 del Torneo Clausura

Por UNO
Elías Torres será baja en Racing por un largo tiempo.

La Academia confirmó que el atacante Elías Torres, quien salió reemplazado, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y estará un tiempo largo inactivo.

elias-torres-racing-1
Elías Torres, el joven delantero de Racing que se lesionó.

El club de Avellaneda emitió el siguiente comunicado en sus redes sociales: "Elías Torres sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. ¡Fuerza, Elías!".

Cuánto tiempo estará parado el delantero de Racing Elías Torres

El ex jugador de Aldosivi de Mar del Plata, que llegó a la "Academia" en el último mercado de pases a cambio de 3 millones de dólares por el 80% de su pase, estará fuera de las canchas durante un lapso de entre siete y nueve meses.

Torres, quien tiene 24 años y nació el 2 de marzo de 2001 en Ucacha, provincia de Córdoba, solo pudo disputar nueve partidos desde su arribo al club y si bien no se había ganado la titularidad, todo indicaba que podía convertirse en un socio ideal para Adrián "Maravilla" Martínez en la delantera.

elias-torres-racing-redes
Racing dio un comunicado informando sobre la lesión de Elías Torres.

No fue la única mala noticia para Racing,, ya que pocos minutos después de la salida de Elías Torres también pidió el cambio Franco Pardo, quien es una pieza clave en la defensa.

Si bien la entidad académica no confirmó la gravedad de la lesión de Pardo, todo apunta a que es un desgarro, por lo que estaría en riesgo su presencia en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil.

