No es una semana más para el mundo Gimnasia y Esgrima, tampoco para Nicolás Romano. El delantero gestado en las entrañas de la cantera blanquinegra palpitó el esperado duelo contra Deportivo Madryn en diálogo con Canal 7 y no pudo evitar emocionarse.

"Va a ser un partido muy lindo, es una especie de revancha, al menos para mí por todo lo que pasó en la final pasasda contra San Martín de San Juan. Tenemos que tomar nota de lo que hicimos mal para no repetirlo en esta nueva oportunidad", dijo Nicolás Romano.

"Me acuerdo de cuando empecé en el club. No teníamos prácticamente nada. No había predio, ni estas comodidades que hoy tenemos. Gimnasia y Esgrima ha avanzado a pasos agigantados, como varios equipos del fútbol mendocino", dijo el Gordo.

Claro que para el punta no es una temporada más ni un encuentro más. El año arrancó con una grave lesión de ligamentos cruzados, sitaución que alteró los planes: "Te mando este videito para desearte toda la suerte del mundo. Estoy muy orgullosa de vos, más después de cómo empezamos el año. Ahí vamos a estar todos juntos en una nueva final", dijo Agostina.

Tras escuchar un mensaje de su novia en pleno noticiero, Nicolás Romano no pudo evitar emocionarse: "Es una persona muy especial, la que siempre me banca. Ahora me acuerdo de todas las mañanas que me llevaba a fisioterapia cuando estaba lesionado, tanto acompañamiento".

Conmovido y complicado para seguir con la nota, el canterano agregó: "Después del partido volvíamos los dos a casa en el auto y recordamos por todo lo que pasamos. La paso mal y ahora verla feliz es algo muy lindo. Sin ella y el sostén de mi familia no hubiese sido posible", cerró entre la emoción y el recuerdo el 7.

Gimnasia y Esgrima trabaja a puertas cerradas

El Lobo no tuvo ni un día de descanso. Tras ganarle a Defensores de Belgrano y acceder a la final, Ariel Broggi dispuso de una larga semana de trabajo que arrancó el mismo lunes. Desde mañana, las prácticas serán a puertas cerradas. El plantel viajará el jueves rumbo a Buenos Aires y quedará concentrado a la espera de la gran definición del sábado.

