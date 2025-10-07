Claro que para el punta no es una temporada más ni un encuentro más. El año arrancó con una grave lesión de ligamentos cruzados, sitaución que alteró los planes: "Te mando este videito para desearte toda la suerte del mundo. Estoy muy orgullosa de vos, más después de cómo empezamos el año. Ahí vamos a estar todos juntos en una nueva final", dijo Agostina.

Tras escuchar un mensaje de su novia en pleno noticiero, Nicolás Romano no pudo evitar emocionarse: "Es una persona muy especial, la que siempre me banca. Ahora me acuerdo de todas las mañanas que me llevaba a fisioterapia cuando estaba lesionado, tanto acompañamiento".

nicolas-romano-gimnasia

Conmovido y complicado para seguir con la nota, el canterano agregó: "Después del partido volvíamos los dos a casa en el auto y recordamos por todo lo que pasamos. La paso mal y ahora verla feliz es algo muy lindo. Sin ella y el sostén de mi familia no hubiese sido posible", cerró entre la emoción y el recuerdo el 7.

La emoción de Nicolás Romano

Gimnasia y Esgrima trabaja a puertas cerradas

El Lobo no tuvo ni un día de descanso. Tras ganarle a Defensores de Belgrano y acceder a la final, Ariel Broggi dispuso de una larga semana de trabajo que arrancó el mismo lunes. Desde mañana, las prácticas serán a puertas cerradas. El plantel viajará el jueves rumbo a Buenos Aires y quedará concentrado a la espera de la gran definición del sábado.