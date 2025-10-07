Inauguraron el nuevo edificio del Juzgado de Paz Contravencional y Familia de La Paz

Dalmiro Garay,Presidente de la Suprema Corte de Justicia. 011223 (8).jpeg Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte, destacó los beneficios que traerá el nuevo edificio judicial para los vecinos de La Paz. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

Nuevo edificio para el juzgado en La Paz

Durante la inauguración estuvo el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, quien destacó que “se mudan a unas instalaciones más modernas y acorde a las necesidades del vecino de La Paz, para atender los casos necesarios para el departamento. Una obra muy buena, que en lo que tiene que ver con la justicia del municipio es sin dudas la más importante”.

En cuanto el funcionamiento del nuevo juzgado, la jueza Paula Murano, explicó que se trata de un “juzgado de Paz con competencia múltiple, eso significa que tiene la competencia de Paz, Familia, Contravencional y Tributario. Hace un tiempo el Ministerio de la Defensa creo la figura del Codefensor itinerante, por eso el juzgado cuenta con una Codefensora civil y de familia. Además tenemos una oficina del CAI y una mediadora”.

Y agregó que “el horario de atención al público es de 7.30 a 13.30, no obstante lo cual al tener competencia en familia y contravencional me encuentro siempre de turno y trabajamos siempre en contacto con ETI La Paz, Fiscalía y la policía”.

En cuanto a la obra en sí, en agosto se hizo el proyecto, se ejecutó en en 3 meses ya está funcionando. Se hicieron la tabiquería interior para tener una mejor funcionalidad con mesa de entrada y sala de espera y con todos los espacios bien separados y distribuidos.

La obra se ejecutó en su totalidad con personal de mantenimiento de la Tercera circunscripción, y solo fue necesario comprar los materiales para hacer la tabiquería de Durlock, las puertas y se sumaron calefactores en todos los ambientes. En cuanto a los aires acondicionados se reutilizaron los que se tenían.

Fuente: Prensa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza