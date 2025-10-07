Inicio Sociedad La Paz
Mejor servicio judicial

Inauguraron el nuevo edificio del Juzgado de Paz Contravencional y Familia de La Paz

Además del juzgado funciona una oficina de mediación, Codefensorías itinerantes y el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI). Dalmiro Garay asistió al acto

Por UNO
El Intendente de La Paz

El Intendente de La Paz, Fernando Ubieta, recorre las nuevas instalaciones del Juzgado en ese departamento, junto con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay Cueli.

“Lo que hicimos es importante para prestar un mejor servicio de justicia para los paceños porque implica que todo el servicio que presta el Poder Judicial se va a concentrar en un solo lugar evitando que tengan que trasladarse a otros departamentos”. Así valoró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay Cueli, el nuevo edificio judicial que se puso en funcionamiento en La Paz.

En 3 meses, con personal de mantenimiento de la Tercera Circunscripción Judicial, se acondicionó y se puso en marcha el nuevo edificio donde funcionará no solo el Juzgado de Paz, Contravencional y de Familia, sino también CoDefensorías itinerantes en materia Civil y de Familia, el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) y una oficina de Mediación.

“Nos planteamos modificar las estructuras edilicias para poder adaptarlas de los eran los viejos juzgados olvidados del Poder Judicial, que nosotros entendemos que es ahí que el vecino que está alejado de los grandes centros urbanos necesita la presencia de la justicia. Los hicimos en Montecoman y en Real del Padre también. Trabajamos para mejora las condiciones de prestación de servicio y que los vecinos puedan tener la misma calidad que se tiene en Ciudad, Maipú o Lujan de Cuyo”, contó el presidente de la Suprema Corte de Justicia durante el acto de inauguración.

Dalmiro Garay,Presidente de la Suprema Corte de Justicia. 011223 (8).jpeg
Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte, destac&oacute; los beneficios que traer&aacute; el nuevo edificio judicial para los vecinos de La Paz.

Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte, destacó los beneficios que traerá el nuevo edificio judicial para los vecinos de La Paz.

Nuevo edificio para el juzgado en La Paz

Durante la inauguración estuvo el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, quien destacó que “se mudan a unas instalaciones más modernas y acorde a las necesidades del vecino de La Paz, para atender los casos necesarios para el departamento. Una obra muy buena, que en lo que tiene que ver con la justicia del municipio es sin dudas la más importante”.

En cuanto el funcionamiento del nuevo juzgado, la jueza Paula Murano, explicó que se trata de un “juzgado de Paz con competencia múltiple, eso significa que tiene la competencia de Paz, Familia, Contravencional y Tributario. Hace un tiempo el Ministerio de la Defensa creo la figura del Codefensor itinerante, por eso el juzgado cuenta con una Codefensora civil y de familia. Además tenemos una oficina del CAI y una mediadora”.

Y agregó que “el horario de atención al público es de 7.30 a 13.30, no obstante lo cual al tener competencia en familia y contravencional me encuentro siempre de turno y trabajamos siempre en contacto con ETI La Paz, Fiscalía y la policía”.

En cuanto a la obra en sí, en agosto se hizo el proyecto, se ejecutó en en 3 meses ya está funcionando. Se hicieron la tabiquería interior para tener una mejor funcionalidad con mesa de entrada y sala de espera y con todos los espacios bien separados y distribuidos.

La obra se ejecutó en su totalidad con personal de mantenimiento de la Tercera circunscripción, y solo fue necesario comprar los materiales para hacer la tabiquería de Durlock, las puertas y se sumaron calefactores en todos los ambientes. En cuanto a los aires acondicionados se reutilizaron los que se tenían.

Fuente: Prensa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza

Temas relacionados:

Te puede interesar