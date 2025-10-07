Inicio Ovación Fútbol Miguel Angel Russo
Miguel Ángel Russo recibió el apoyo del mundo del fútbol por su difícil momento

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, recibió el apoyo del mundo del fútbol por el complicado momento que vive

Por UNO
Miguel Ángel Russo vive un complicado momento.

El mundo del fútbol le dio un gran apoyo al entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, quien vive un delicado momento con su salud.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", dijo este martes por la mañana el club xeneize en las redes sociales.

Dicen que Russo estaría grave.

"Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón", dijo Rosario Central.

Mientras que el ídolo canalla y gran referente de la Selección argentina, Ángel Di María, posteó el mismo mensaje de Central en su Instagram.

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, expresó: "Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos".

Estudiantes de La Plata, club en el que Russo jugó toda su carrera como jugador, le deseó fuerzas al histórico, así como su presidente, Juan Sebastián Verón. Otras instituciones como Lanús (equipo que Russo ascendió),

AFA y Conmebol, también manifestaron su apoyo para el DT: "El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo. ¡Mucha fuerza y pronta recuperación para un campeón de América!".

“¡Mucha fuerza, Miguel! Desde el Club Universidad de Chile le deseamos una pronta recuperación a Miguel Ángel Russo, quien fuera nuestro Director Técnico durante la temporada 1996. Los azules te recordamos con mucho cariño”, afirmó la institución trasandina.

Miguelito Russo es muy querido en el ambiente del fútbol.

Miguel Ángel Russo tiene una dura enfremedad

Desde principios de septiembre, Russo fue hospitalizado por breves períodos, en medio de su lucha contra un cáncer de vejiga y próstata que le detectaron en 2017 mientras dirigía a Millonarios de Bogotá.

El estado de salud empeoró en los últimos días y por eso el DT que está a cargo del plantel es el ex defensor Claudio Úbeda.

