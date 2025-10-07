Miguel Ángel Russo recibió el apoyo del mundo del fútbol por su difícil momento

Mientras que el ídolo canalla y gran referente de la Selección argentina, Ángel Di María, posteó el mismo mensaje de Central en su Instagram.

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, expresó: "Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos".

di-maria-russo-redes

Estudiantes de La Plata, club en el que Russo jugó toda su carrera como jugador, le deseó fuerzas al histórico, así como su presidente, Juan Sebastián Verón. Otras instituciones como Lanús (equipo que Russo ascendió),

AFA y Conmebol, también manifestaron su apoyo para el DT: "El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo. ¡Mucha fuerza y pronta recuperación para un campeón de América!".

“¡Mucha fuerza, Miguel! Desde el Club Universidad de Chile le deseamos una pronta recuperación a Miguel Ángel Russo, quien fuera nuestro Director Técnico durante la temporada 1996. Los azules te recordamos con mucho cariño”, afirmó la institución trasandina.

russo-boca Miguelito Russo es muy querido en el ambiente del fútbol.

Miguel Ángel Russo tiene una dura enfremedad

Desde principios de septiembre, Russo fue hospitalizado por breves períodos, en medio de su lucha contra un cáncer de vejiga y próstata que le detectaron en 2017 mientras dirigía a Millonarios de Bogotá.

El estado de salud empeoró en los últimos días y por eso el DT que está a cargo del plantel es el ex defensor Claudio Úbeda.