Joel Mafauad llegó a Letonia y se prepara para la pelea del sábado por el título Internacional OMB y FIB

El Tren Mafauad busca en su despegue al boxeo internacional la faja de la Organización Mundial (OMB) y la Federación Internacional (FIB) en una velada a realizarse en la Xiaomi Arena de la capital letona y que será televisada por la plataforma DAZN.

El equipo de la esperanza. Pablo Chacón sacó una selfie en plena cena, donde están Joel Mafauad (izq.), Rodrigo Morán (manager), y Martín Xavier (preparador físico).

Con mucho cansancio, luego de un vuelo de 21 horas netas, entre Ezeiza y Riga, con una escala en Amsterdam, el equipo integrado por Mafauad, su entrenador Pablo Chacón, el preparador físico Martín Xavier y el manager del lasherino, Rodrigo Morán pudo ingresar al Rixwell Elefant Hotel.