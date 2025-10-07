Inicio Ovación Boxeo Joel Mafauad
Joel Mafauad llegó a Letonia y se prepara para la pelea del sábado por el título Internacional OMB y FIB

El mendocino Joel Mafauad, campeón Latino de la OMB busca su despegue en el boxeo internacional enfrentando al ucraniano Karen Chuckhadzhianen Riga, Letonia

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Joel Mafauad llegó a Letonia y este lunes 13 peleará por el título Internacional de la Federación Internacional de Box y la Organización Mundial, antesala de una chance mundialista.

Luego de casi 24 horas de viaje, el boxeador mendocino Joel Mafauad cumplió una etapa de su periplo hacia el sueño de un título Mundial. Este martes por la tarde (hora argentina) llegó a la ciudad de Riga, capital de Letonia, donde disputará el sábado el título Internacional de peso welter.

El Tren Mafauad busca en su despegue al boxeo internacional la faja de la Organización Mundial (OMB) y la Federación Internacional (FIB) en una velada a realizarse en la Xiaomi Arena de la capital letona y que será televisada por la plataforma DAZN.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 16.05.47 (1)
El equipo de la esperanza. Pablo Chacón sacó una selfie en plena cena, donde están Joel Mafauad (izq.), Rodrigo Morán (manager), y Martín Xavier (preparador físico).

Con mucho cansancio, luego de un vuelo de 21 horas netas, entre Ezeiza y Riga, con una escala en Amsterdam, el equipo integrado por Mafauad, su entrenador Pablo Chacón, el preparador físico Martín Xavier y el manager del lasherino, Rodrigo Morán pudo ingresar al Rixwell Elefant Hotel.

Embed - Joel Mafauad y equipo arribando a Riga, Letonia, donde peleará por el Título Internacional OMB y FIB

La palabra de Joel Mafauad en Riga

En comunicación exclusiva, con seis horas de diferencia horaria, el campeón Latino welter de la OMB, señaló: "Ya estamos acá (Letonia), muy contentos. Ha sido un viaje muy largo y llegamos cansados. Fueron más de 20 horas y media, pero llegamos y entrenamos y ahora terminamos de cenar y nos vamos a ir a descansar. Nos han dicho que mañana a la mañana nos van a dar el horario del pesaje y la conferencia de prensa del viernes. Esperando con ganas que llegue el momento".

Por su parte, Pablo Chacón explicó que "hemos llegado bien, en el peso que hemos estipulado para esta etapa, para bajar lo que queda paulatinamente y llegar fuertes, así que estamos tranquilos y con mucha fe para el sábado".

