Luego de casi 24 horas de viaje, el boxeador mendocino Joel Mafauad cumplió una etapa de su periplo hacia el sueño de un título Mundial. Este martes por la tarde (hora argentina) llegó a la ciudad de Riga, capital de Letonia, donde disputará el sábado el título Internacional de peso welter.
Joel Mafauad llegó a Letonia y se prepara para la pelea del sábado por el título Internacional OMB y FIB
El mendocino Joel Mafauad, campeón Latino de la OMB busca su despegue en el boxeo internacional enfrentando al ucraniano Karen Chuckhadzhianen Riga, Letonia