Copa Libertadores y Sudamericana 2026: qué equipos se están clasificando a los torneos internacionales

Los equipos que disputan el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol luchan por ingresar en los torneos internacionales, la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026

Por UNO
La lucha es intensa. Los equipos que juegan el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol luchan por ingresar en los torneos internacionales, la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026.

Tras la disputa de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol está más claro el panorama.

La Libertadores y la Sudamericana. La lucha por la clasificación a las copas es intensa.

El único equipo clasificado hasta el momento a la Copa Libertadores es Platense, que se adjudicó el Torneo Apertura en el primer semestre de 2025.

Además hay otros tres equipos que adquieren el boleto al máximo torneo de clubes de Sudamérica por la tabla anual y los que lo estarían logrando son Rosario Central, Boca y River (a la Pre-Libertadores), con 53, 50 y 49 puntos, respectivamente.

Mientras que en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, están Argentinos Juniors (48), Deportivo Riestra (47), Tigre (43), Huracán (43), San Lorenzo (43) y Barracas Central (43).

Racing y Lanús, mientras tanto, suman 40 puntos cada uno y se mantienen a la expectativa.

Platense es el único equipo clasificado hasta el momento a la Copa Libertadores 2026.

También se clasificará a la Copa Libertadores es ganando la Copa Argentina, por lo que alguno de los cupos será para Independiente Rivadavia, River Belgrano de Córdoba o Argentinos Juniors, que están en semifinales.

También ganará un cupo para ese campeonato el ganador del Torneo Clausura.

Racing y Lanús conseguirán el boleto a esta competición en caso de que la “Academia” gane la Libertadores y el “Granate” la Sudamericana, torneos donde se encuentran en semifinales.

Clasificación a la Copa Libertadores

  • Platense se clasificó tras ganar el Torneo Apertura 2025.
  • Ganador del Torneo Clausura.
  • Ganador de la Copa Argentina (River, Independiente Rivadavia, Belgrano de Córdoba o Argentinos Juniors).
  • Tabla anual (estarían clasificando Rosario Central, Boca y River).

Clasificación a la Copa Sudamericana

Estarían clasificando por tabla anual Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, Tigre, Huracán, San Lorenzo y Barracas Central.

