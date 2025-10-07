Copa Libertadores y Sudamericana 2026: qué equipos se están clasificando a los torneos internacionales

Además hay otros tres equipos que adquieren el boleto al máximo torneo de clubes de Sudamérica por la tabla anual y los que lo estarían logrando son Rosario Central, Boca y River (a la Pre-Libertadores), con 53, 50 y 49 puntos, respectivamente.

Mientras que en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, están Argentinos Juniors (48), Deportivo Riestra (47), Tigre (43), Huracán (43), San Lorenzo (43) y Barracas Central (43).

Racing y Lanús, mientras tanto, suman 40 puntos cada uno y se mantienen a la expectativa.

platense 2.jpg Platense es el único equipo clasificado hasta el momento a la Copa Libertadores 2026.

También se clasificará a la Copa Libertadores es ganando la Copa Argentina, por lo que alguno de los cupos será para Independiente Rivadavia, River Belgrano de Córdoba o Argentinos Juniors, que están en semifinales.

También ganará un cupo para ese campeonato el ganador del Torneo Clausura.

Racing y Lanús conseguirán el boleto a esta competición en caso de que la “Academia” gane la Libertadores y el “Granate” la Sudamericana, torneos donde se encuentran en semifinales.

Clasificación a la Copa Libertadores

Platense se clasificó tras ganar el Torneo Apertura 2025.

Ganador del Torneo Clausura.

Ganador de la Copa Argentina (River, Independiente Rivadavia, Belgrano de Córdoba o Argentinos Juniors).

Tabla anual (estarían clasificando Rosario Central, Boca y River).

Clasificación a la Copa Sudamericana

Estarían clasificando por tabla anual Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, Tigre, Huracán, San Lorenzo y Barracas Central.