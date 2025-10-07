El seminario internacional de Karate Do realizado en Guaymallén tuvo una gran convocatoria

Además, se practicó katas de kobudo de la línea Ryukyu y sus correspondientes interpretaciones. El kobudo es el arte del manejo de armas tradicionales de origen okinawense, que complementa la formación técnica y espiritual del karateka.

karate 3 Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Posteriormente, los asistentes participaron de una charla a cargo del Senpai César Marini, 3er. Dan del dojo "Sakura", en la cual se trataron temas fundamentales como el silencio, la disciplina y la rectitud de intención y estuvo dirigida a adultos, niños y padres asistentes al evento.

karate 1 Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Los participantes del Seminario

El encuentro tuvo una muy buen convocatoria y finalizó con una cena de camaradería, en un clima de respeto y fraternidad entre todos los participantes.

Tomaron parte del seminario escuelas locales —tanto del estilo Shorin Ryu como de otros estilos—, así como delegaciones del Valle de Uco, de las provincias de San Juan y Córdoba, y una delegación proveniente de Brasil.