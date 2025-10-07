Inicio Ovación Polideportivo Artes marciales
Artes marciales

El seminario internacional de Karate Do realizado en Guaymallén tuvo una gran convocatoria

Se realizó en Mendoza el Seminario organizado por la Unión Shorin Kai Rengo Kai Karate Do Kobudo Internacional, bajo la dirección del Sensei Hanshi Jorge Maestri.

Por UNO
El seminario fue dictado por especialistas de primer nivel.

El seminario fue dictado por especialistas de primer nivel.

Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Se realizó en Mendoza el Seminario organizado por la Unión Shorin Kai Rengo Kai Karate Do Kobudo Internacional, bajo la dirección del Sensei Hanshi Jorge Maestri (10º Dan), presidente de dicha organización.

También dictaron el seminario el Sensei Hanshi Roberto Gerbán (9º Dan), de la provincia de Córdoba, y el Sensei Hansi Wladimir Carbalho (9º Dan), proveniente de la República del Brasil.

karate 2
El encuentro de Karate Do tuvo una muy buena convocatoria.

El encuentro de Karate Do tuvo una muy buena convocatoria.

Durante la jornada llevada a cabo en las instalaciones de la Unión Vecinal Amistad, en Guaymallén, se estudiaron katas del estilo Shorin Ryu junto con sus respectivas interpretaciones (bunkai). Asimismo, se abordaron técnicas de karate deportivo, incluyendo desplazamientos, manejo de cadera, posturas correctas, respiración, trabajos de velocidad y coordinación.

Además, se practicó katas de kobudo de la línea Ryukyu y sus correspondientes interpretaciones. El kobudo es el arte del manejo de armas tradicionales de origen okinawense, que complementa la formación técnica y espiritual del karateka.

karate 3

Posteriormente, los asistentes participaron de una charla a cargo del Senpai César Marini, 3er. Dan del dojo "Sakura", en la cual se trataron temas fundamentales como el silencio, la disciplina y la rectitud de intención y estuvo dirigida a adultos, niños y padres asistentes al evento.

karate 1

Los participantes del Seminario

El encuentro tuvo una muy buen convocatoria y finalizó con una cena de camaradería, en un clima de respeto y fraternidad entre todos los participantes.

Tomaron parte del seminario escuelas locales —tanto del estilo Shorin Ryu como de otros estilos—, así como delegaciones del Valle de Uco, de las provincias de San Juan y Córdoba, y una delegación proveniente de Brasil.

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas