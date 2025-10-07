Inicio Sociedad Feriados
Feriado Nacional

Javier Milei hizo oficial el cambio: ¿es feriado el viernes 10 o el lunes 13 de octubre?

Se conoció oficialmente la decisión del gobierno nacional de trasladar el feriado y el día elegido para conformar un nuevo fin de semana largo

Ya es un hecho, el feriado que debía celebrarse el 12 de octubre por el Día de la Raza será trasladado. Así lo dispuso el gobierno nacional de Javier Milei, que decidió modificar el día de la celebración y generar un nuevo fin de semana largo. Pero hay una gran confusión entre la gente: ¿es feriado el viernes 10 o el lunes 13 de octubre?.

Mucho se especuló cuando comenzó a rondar la posibilidad del traslado del feriado del 12 de octubre, y es que la gente quería saber cuál iba a ser su día extra de descanso, si esto se concretaba. Finalmente, el gobierno de Javier Milei definió que se adelantará la celebración y los argentinos arrancarán su fin de semana, el día viernes 10 de octubre.

Javier Milei hizo oficial el traslado del feriado: cuándo se celebrará

Mediante el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei concretó el traslado del feriado nacional del 12 de octubre por el Día de la Raza. La medida fue sorpresiva, y es que inclusive modificó el calendario de pago de ANSES para sus prestadores, el cual tenía confirmado desde inicios de año, lo cual refleja que fue una decisión tomada en el último tiempo.

El decreto fue publicado el 1 de septiembre en el Boletín Oficial, luego de que el Gobierno habilitara un nuevo criterio para correr de fecha a los feriados trasladables nacionales que coincidan con un día del fin de semana, aunque solo rige en esta ocasión. Hay que recordar que la ley 27.399, los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles, serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente.

La decisión final anunciada por el gobierno de Javier Milei decretó que el feriado del 12 de octubre, por el Día de la Raza, sea adelantado, por lo que se tendrá el día libre el 10 de octubre. Este día se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

Además, el gobierno de Javier Milei definió que el próximo viernes 21 de noviembre será día no laborable con fines turísticos, en tanto que, trasladado del jueves 20, el lunes 24 de noviembre es feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Todos los feriados del 2025

  • Miércoles 1 de enero: Año nuevo
  • Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval
  • Lunes 24 de marzo: Día de la Memoria Nacional
  • Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)
  • Jueves 17 y viernes 18 de abril: Semana Santa
  • Jueves 1 de mayo: Día Internacional del Trabajador
  • Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia
  • Lunes 18 de agosto: trasladado del domingo 17 que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
  • Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

