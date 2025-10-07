Javier Milei hizo oficial el cambio: ¿es feriado el viernes 10 o el lunes 13 de octubre?

El decreto fue publicado el 1 de septiembre en el Boletín Oficial, luego de que el Gobierno habilitara un nuevo criterio para correr de fecha a los feriados trasladables nacionales que coincidan con un día del fin de semana, aunque solo rige en esta ocasión. Hay que recordar que la ley 27.399, los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles, serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente.

La decisión final anunciada por el gobierno de Javier Milei decretó que el feriado del 12 de octubre, por el Día de la Raza, sea adelantado, por lo que se tendrá el día libre el 10 de octubre. Este día se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

el unico procer argentino que no tiene feriados en su honor El gobierno de Javier Milei sacó un decreto para realizar este cambio de feriados.

Además, el gobierno de Javier Milei definió que el próximo viernes 21 de noviembre será día no laborable con fines turísticos, en tanto que, trasladado del jueves 20, el lunes 24 de noviembre es feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Calendario 2025 en Argentina: feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajo

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados-junio-2025-2.jpg Finalmente el feriado se celebrará el día viernes.

Todos los feriados del 2025