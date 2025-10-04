Gonzalo Nolo Romero es abrazado por un compañero del Sporting

Gonzalo Nolo Romero es abrazado por un compañero del Sporting, que es finalista del Mundial de Clubes de hockey.

El campeón europeo de este año, el Sporting Club de Portugal, se clasificó finalista del Mundial de Clubes de hockey sobre patines 2025 de San Juan este sábado tras vencer por 3 a 1 en la semifinal al también equipo luso Barcelos. También disputará el partido decisivo el campeón Intercontinental 2024, Barcelona de España que goleó al Valenciano de San Juan por 5 a 0.

El primer Mundial de Clubes de hockey de la historia, que se juega en el estadio Aldo Cantoni, culminará este domingo.

valenciano-barcelona
Barcelona le gan&oacute; a Valenciano y es finalista.

Barcelona le ganó a Valenciano y es finalista.

Los goleadores del ganador fueron Alessandro Verona, Roc Pujadas y el sanjuanino Gonzalo Nolo Romero. Para Barcelos descontó Miguel Vieira.

Sporting, que finalizó segundo en el Grupo A detrás del Barcelona de España, se medirá con Barcelona, que eliminó al Valenciano.

Los tantos del equipo donde juega el sanjuanino Pablo Álvarez fueron de Sergi Aragonés (2), Ferran Font (1), Ignacio Albart (1) y Sergi Llorca (1).

Mientras que Andes Talleres, el subcampeón Panamericano 2024, cayó ante San Jorge de Chile por 2 a 1 y jugará por el séptimo puesto este domingo con Melbourne de Australia.

Matías Morales y Lautaro Luna marcaron para el quinteto chileno y Juan Cruz Tamborindegui anotó para el equipo dirigido por Marcelo Innella.

El elenco mendocino no pudo acceder a semifinales en un certamen plagado de figuras del hockey y consiguió una victoria en la fase clasificatoria frente a Olimpia de San Juan.

Mundial de Clubes de hockey sobre patines: cómo sigue

Sábado 4 de octubre:

  • Partido 3: Andes Talleres 1 - San Jorge 2
  • Partido 4: Olimpia de San Juan 6 - Melbourne 3

Semifinales:

  • Partido 1: Sporting 3 - Barcelos 1
  • Partido 2: 21:30: Barcelona 5 - Valenciano 0

Domingo 5:

  • 09:30: puestos 7º al 8º Melbourne - Andes Talleres
  • 12:00: puestos 5º al 6º San Jorge - Olimpia
  • 18:00: puestos 3º al 4º perdedor Nº 2 (Valenciano) vs perdedor N°1 (Barcelos)
  • 20:30: final: ganador Nº 1 (Sporting) vs ganador Nº 2 (Barcelona)

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas