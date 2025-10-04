Los goleadores del ganador fueron Alessandro Verona, Roc Pujadas y el sanjuanino Gonzalo Nolo Romero. Para Barcelos descontó Miguel Vieira.
Sporting, que finalizó segundo en el Grupo A detrás del Barcelona de España, se medirá con Barcelona, que eliminó al Valenciano.
Los tantos del equipo donde juega el sanjuanino Pablo Álvarez fueron de Sergi Aragonés (2), Ferran Font (1), Ignacio Albart (1) y Sergi Llorca (1).
Mientras que Andes Talleres, el subcampeón Panamericano 2024, cayó ante San Jorge de Chile por 2 a 1 y jugará por el séptimo puesto este domingo con Melbourne de Australia.
Matías Morales y Lautaro Luna marcaron para el quinteto chileno y Juan Cruz Tamborindegui anotó para el equipo dirigido por Marcelo Innella.
El elenco mendocino no pudo acceder a semifinales en un certamen plagado de figuras del hockey y consiguió una victoria en la fase clasificatoria frente a Olimpia de San Juan.
Mundial de Clubes de hockey sobre patines: cómo sigue
Sábado 4 de octubre:
- Partido 3: Andes Talleres 1 - San Jorge 2
- Partido 4: Olimpia de San Juan 6 - Melbourne 3
Semifinales:
- Partido 1: Sporting 3 - Barcelos 1
- Partido 2: 21:30: Barcelona 5 - Valenciano 0
Domingo 5:
- 09:30: puestos 7º al 8º Melbourne - Andes Talleres
- 12:00: puestos 5º al 6º San Jorge - Olimpia
- 18:00: puestos 3º al 4º perdedor Nº 2 (Valenciano) vs perdedor N°1 (Barcelos)
- 20:30: final: ganador Nº 1 (Sporting) vs ganador Nº 2 (Barcelona)