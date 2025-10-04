Una empresa de marketing obsequia una campaña de difusión millonaria para una pyme local

-Un diagnóstico integral de su ecosistema digital.

Asesoramiento estratégico por un equipo de expertos.

Campañas publicitarias en Google Ads.

Desarrollo de un sitio web.

Estrategia de SEO para posicionamiento en Google.

Generación de contenido para redes sociales.

Difusión del caso en medios, redes y la comunidad de THT Corporation.

Guillermo Campodónico, CEO de THT, comento: “Estamos orgullosos de lanzar la convocatoria "El Próximo Caso de Éxito". Esta iniciativa es un reflejo de nuestra visión y compromiso con el crecimiento de las empresas en LATAM, EE.UU. y España”.

“Durante estas dos décadas, hemos visto cómo la tecnología y la estrategia correctas pueden transformar negocios. Por eso, hemos decidido destinar U$S 35.000 en servicios estratégicos para encontrar a la próxima empresa que, con nuestra guía y el know-how de nuestro equipo, pueda escalar al siguiente nivel”, agregó Campodónico.

A la vez que explicó: “No se trata solo de un premio económico, sino de un paquete integral de servicios, que incluye desde consultoría hasta campañas de publicidad. Buscamos un socio con una visión clara, al que podamos potenciar y ayudar a alcanzar su máximo potencial. Invitamos a todas las pymes y empresas con visión de crecimiento a sumarse a esta oportunidad única. ¡Estamos listos para hacer historia juntos!”.

¿Cómo postular?

Pueden postularse empresas de cualquier rubro constituidas legalmente, startups o emprendimientos en etapas de crecimiento que operen en Latinoamérica, EEUU y España.

Si sos una pyme con potencial de crecimiento, esta es tu oportunidad para dar el salto al mundo digital. Para registrarte debes ingresar en el sitio web casodeexito.tehuentec.com hasta el 1 de diciembre de 2025. El ganador será anunciado el 10 de diciembre de 2025. Para más información comunicarse al correo electrónico [email protected].