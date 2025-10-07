Inicio Sociedad Licuado
Licuado de manzana, espinaca y jengibre: la bebida que es oro para revitalizar el cuerpo

Llega el calor y no hay nada mejor que preparar un licuado rico y sano. Sin duda una bebida con gran aporte a nuestra salud tiene estos tres ingredientes

Martina Baiardi
Licuado de manzana

Llegó la primavera y las meriendas en el patio de casa se asoman. Con el calor las personas optan por desayunos, bebidas y meriendas más frescas, livianas y saludables. Por eso, hoy te contamos por qué se recomienda consumir licuado de manzana verde, espinaca y jengibre.

Muchas veces, el cuerpo necesita eliminar toxinas acumuladas durante el invierno y recuperar energía. Es por eso que el licuado de manzana, espinaca y jengibre se convierte en una opción natural, económica y altamente nutritiva para depurar el organismo, fortalecer las defensas y activar el metabolismo. Esta bebida verde no solo aporta frescura, sino que además equilibra el sistema digestivo y mejora la vitalidad general.

Licuado de manzana verde, espinada y jengibre: una combinación que limpia y revitaliza

Cuando se trata de productos naturales, la combinación de manzana verde, espinaca y jengibre se ha vuelto muy popular por sus propiedades refrescantes, depurativas y energizantes. Tomada en forma de jugo, licuado o bebida fría, esta mezcla no solo hidrata, sino que también aporta beneficios comprobados para la salud.

manzana espinaca y jengibre
Estos tres ingredientes son oro para la salud y en forma de licuado elevan sus beneficios.

  • La manzana verde, rica en fibra y antioxidantes, ayuda a eliminar toxinas y mejorar la digestión.
  • La espinaca aporta hierro, clorofila y vitaminas del grupo B, esenciales para oxigenar la sangre y reforzar el sistema inmunológico.
  • El jengibre, con su toque picante, actúa como antiinflamatorio natural y estimula la circulación, generando una sensación inmediata de energía y bienestar.

Juntos, forman una bebida verde con gran poder depurativo, siendo oro en esta época del año en que el cuerpo busca equilibrio. Durante la primavera, el metabolismo se activa, los órganos depurativos (como el hígado y los riñones) trabajan con más intensidad y el cuerpo busca eliminar excesos. Este licuado colabora con ese proceso gracias a su contenido en fibra soluble, antioxidantes y clorofila, que favorecen la desintoxicación natural.

Además, la combinación de manzana, espinaca y jengibre mejora el tránsito intestinal, reduce la inflamación y aporta energía sostenida sin necesidad de recurrir al café o a bebidas estimulantes.

Preparar la bebida que es oro para la salud, es muy sencillo. Necesitarás los siguientes ingredientes:

licuado verde (1)
El licuado de manzana, espinaca y jengibre es una bebida que se convierte en oro por ser un aliado natural para depurar el organismo, renovar energ&iacute;as y equilibrar el cuerpo.

  • 1 manzana verde (con cáscara)
  • 1 puñado de hojas frescas de espinaca
  • 1 trozo pequeño de jengibre fresco (aprox. 1 cm)
  • Jugo de medio limón (opcional)
  • 1 vaso de agua fría o de agua de coco

La preparación de este licuado es muy sencilla. Lava bien todos los ingredientes, colócalos en la licuadora y procesa hasta obtener una mezcla homogénea. Se puede agregar hielo para hacerlo más refrescante. Lo ideal es beberlo por la mañana, en ayunas o como parte del desayuno.

Beneficios principales del licuado de manzana, espinaca y jengibre

  • Limpia el sistema digestivo y el hígado.
  • Fortalece las defensas naturales del cuerpo.
  • Aporta energía y combate el cansancio.
  • Mejora la digestión y reduce la hinchazón abdominal.
  • Favorece la salud de la piel gracias a su alto contenido en antioxidantes.

