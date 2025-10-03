Licuar limón, jengibre y menta: qué beneficios tiene y para qué sirve

Llegó la primavera y las meriendas en el patio de casa se asoman. Con el calor las personas optan por desayunos y meriendas frescas, livianas y saludables. Por eso, hoy te contamos por qué tenés que tomar licuado de limón, jengibre y menta.
Cuando se trata de productos naturales, la combinación de limón, jengibre y menta se ha vuelto muy popular por sus propiedades refrescantes, depurativas y energizantes. Tomada en forma de jugo, licuado o infusión fría, esta mezcla no solo hidrata, sino que también aporta beneficios comprobados para la salud.
Los limones son ricos en vitamina C, antioxidantes y ácido cítrico. Favorece la digestión, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a la eliminación de toxinas. Al igual que otras frutas cítricas, incluyendo las naranjas, toronjas y limas, los limones son ricos en flavonoides. Estos son compuestos que ayudan a mejorar la salud y combatir enfermedades.
El jengibre, además, es una planta con flores proveniente del sudeste asiático. Es una de las especias más saludables (y deliciosas) del planeta. Es muy conocido por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas, estimula la circulación, mejora la absorción de nutrientes y combate la sensación de cansancio.
Por último, la menta es una planta refrescante y calmante, alivia trastornos digestivos, reduce gases y aporta una sensación de frescura que convierte a esta bebida en una opción ideal para los días calurosos.
Más allá de los beneficios que aporta cada ingrediente, juntarlos y prepararlo en licuado le agrega un rendimiento único para la salud, entre ellos:
A continuación, estos son los detalles que debes tener en cuenta para preparar este zumo de grandes beneficios para la salud en general.
INGREDIENTES
PREPARACIÓN
La preparación es sumamente sencilla. Debes colocar todos los ingredientes en la licuadora y procesar hasta obtener una mezcla homogénea. Se puede colar o tomar directamente. Para potenciar el efecto refrescante, añadir cubos de hielo.
Si no tienes licuadora, puedes exprimir el jugo de limón, usar jengibre en polvo y cortar en trozos pequeños la menta.
Este licuado es ideal para tomarlo en ayunas y para activar el metabolismo. Después de comidas pesadas, sirve para mejorar la digestión o durante el día, si no como bebida natural refrescante y energizante.
Sin embargo, hay algunas precauciones a tener en cuenta. Aunque es una bebida saludable, no se recomienda en exceso en personas con gastritis severa, reflujo o problemas biliares.