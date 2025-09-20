Mezclar cúrcuma, jengibre y limón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda mezclar cúrcuma, jengibre y limón
La curcumina de la cúrcuma y los compuestos del jengibre actúan conjuntamente para reducir la inflamación en el cuerpo, lo que puede aliviar afecciones como la osteoartritis y mejorar la recuperación después del ejercicio.
Por otro lado, esta mezcla ayuda a combatir el estrés oxidativo, protegiendo las células del daño causado por los radicales libres y protegiendo al cuerpo de enfermedades crónicas.
El limón actúa como un agente depurador del hígado, mientras que la cúrcuma y el jengibre facilitan la digestión, estimulan la producción de bilis y ayudan a eliminar toxinas. Es decir, esa es una combinación que mejora la digestión.
La mezcla aumenta las defensas del cuerpo, fortaleciendo el sistema inmune frente a infecciones y enfermedades. Como si fuera poco, el consumo de esta bebida puede incrementar la vitalidad y reducir la fatiga.
Las personas con baja energía pueden recurrir a esta mezcla.
Los compuestos de la cúrcuma han demostrado tener efectos positivos en la mejora de la memoria y en la salud cerebral, por lo que esta es una combinación beneficiosa desde lo cognitivo.
Cómo preparar esta mezcla para obtener beneficios
- Lava y desinfecta los ingredientes: asegúrate de limpiar bien el jengibre, la cúrcuma y el limón antes de usarlos. Puedes frotarlos con un poco de vinagre y enjuagarlos con agua.
- Corta los ingredientes: corta el jengibre y la cúrcuma en rodajas finas. Parte el limón por la mitad y exprime el jugo, o corta en rodajas si prefieres añadirlo directamente.
- Prepara la infusión: en una olla, agrega las rodajas de jengibre y cúrcuma junto con el jugo del limón (o las rodajas) y las dos tazas de agua.
- Hierve la mezcla: lleva la olla a fuego medio-alto y deja que hierva durante unos 10 minutos, asegurándote de que los ingredientes se mezclen bien.
- Deja reposar: una vez que la mezcla haya hervido, apaga el fuego y deja reposar unos minutos para que los sabores se intensifiquen.
- Sirve y disfruta: cuela la infusión y sirve en una taza. Puedes beberla tal cual o agregar un poco de miel o azúcar al gusto.