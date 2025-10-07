Empresa de limpieza busca personal para sumar a su equipo: qué requisitos hay que cumplir

Mujeres de entre 25 y 45 años.

Experiencia comprobable en el rubro limpieza.

Certificado de antecedentes penales (excluyente).

Residir en Luján de Cuyo o cercanías.

Disponibilidad para trabajar turno mañana (part time).

Las interesadas en sumarse al equipo de Cleanit deberán enviar su curriculum vitae actualizado. La postulación se realiza exclusivamente por correo electrónico a la dirección [email protected], con el asunto "Limpieza de empresas". ¿Estás listo para aplicar?

Los servicios que ofrece esta empresa

Si pasas a formar parte de la empresa de limpieza mencionada, tienes que saber que los desafíos que deberás enfrentar son los siguientes:

Limpieza general y de finales de obra: servicios detallados para hogares y empresas, garantizando espacios limpios y listos para usar.

Limpieza de tapizados y alfombras: eliminan manchas y olores, renovando la apariencia de sillones y tapizados de autos.

Limpieza interior de vehículos: detallan el interior de autos, incluyendo techos, asientos, alfombras, baúles y paneles.

Desinfección: utilizan productos como el Cloruro de Benzalconio para desinfectar espacios de trabajo y mantener la higiene.

Para presentarte en la entrevista de trabajo, sé puntual, saluda con confianza y mantén una postura abierta, estableciendo contacto visual y un tono de voz agradable. Antes de la entrevista, investiga la empresa y prepara un resumen breve de quién eres.

Durante la entrevista de trabajo, demuestra confianza con una postura erguida y contacto visual, escucha atentamente, responde con sinceridad y concisión, y utiliza un lenguaje corporal positivo y entusiasta. Al finalizar, agradece la oportunidad y pregunta sobre los próximos pasos del proceso.