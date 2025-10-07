Los 7 árboles que dan muy buena sombra, no ensucian el jardín y los autos estacionados

En el sitio elmueble.com destacan todo lo que tiene que ver con plantas y árboles, y brindan consejos muy útiles para tener en cuenta, si la idea es plantar un árbol y tener una buena sombra a futuro.
7 árboles que dan buena sombra y no ensucian el jardín
Estos son los árboles que más se recomienda plantar, si se quiere tener una buena sombra, no pasar tiempo limpiando y, de paso, estacionar tranquilo el auto debajo:
- Arce japonés: es un árbol deporte pequeño y mediano, originario de Japón Corea y China. Queda muy bien en jardines reducidos, ya que no crece mucho.
- Magnolio: es dueño de un aroma inigualable y sus flores son muy delicadas y hermosas. Originario de Asia América del Norte América central y el Caribe. Crece rápido y no genera mucha suciedad.
arbol-magnolio
El magnolio es un árbol que requiere un poco de resguardo del viento.
- Olivo: se destacan por no ensuciar mucho el jardín y dan buena sombra. Tienen como fuerte crecer en superficies de mucha roca y pocos nutrientes.
arbol-olivo
El olivo es un árbol ideal para alcanzar una buena sombra en el jardín.
- Nogal: es uno de los árboles que menos ensucian y se destaca por su amplia sombra. Es nativo de Asia y Europa. Es un árbol que necesita mucho sol para crecer.
arbol-nogal
El nogal es un árbol que crece en grandes dimensiones y es perfecto para brindar la mejor sombra.
- Árbol del amor: sus flores de primavera son preciosas y se destacan por su excelente sombra.
arbol-del-amor
Este árbol no ensucia mucho y da unas flores bellísimas.
- Ciruelo: este árbol mide entre 4 y 8 metros, brinda una sombra óptima y es oriundo de Asia Occidental.
arbol-ciruelo
El ciruelo es un árbol de porte mediano, que es ideal para tenerlo embelleciendo el jardín de la casa.
- Almendro: crece entre 3 y 10 metros, es nativo de Medio Oriente, no ensucia mucho y tiene una sombra respetable.
arbol-almendro
El almendro es un árbol que se destaca por su gran sombra que da.