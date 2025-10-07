Inicio Sociedad Árboles
¡Gran dato!

Los 7 árboles que dan muy buena sombra, no ensucian el jardín y los autos estacionados

Hay árboles que ensucian extremadamente el jardín y cualquier auto estacionado a su sombra. Cuáles conviene plantar

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Hay árboles que se destacan por brindar una buena sombra y no ensucian el jardín.

Hay árboles que se destacan por brindar una buena sombra y no ensucian el jardín.

No hay nada peor que tener un árbol en el jardín de casa que ensucia muchísimo y da una tarea extra todos los días. Es por eso que cualquiera que vaya a plantar uno, es conveniente saber qué tipo de árboles elegir, para no tener que pasar el día barriendo la suciedad.

Hay árboles que son muy bonitos y le dan un toque especial al jardín, ya sea del patio o al frente de la casa. Pero difícilmente se logre que de una buena sombra y a su vez no ensucie el piso, ni nada que esté debajo.

Es por eso que lo mejor es escuchar los que más saben de jardinería y conocer qué tipo de árboles hay que plantar para tener una buena sombra y de paso, no manche con resina o savia todo a su alrededor.

En el sitio elmueble.com destacan todo lo que tiene que ver con plantas y árboles, y brindan consejos muy útiles para tener en cuenta, si la idea es plantar un árbol y tener una buena sombra a futuro.

7 árboles que dan buena sombra y no ensucian el jardín

Estos son los árboles que más se recomienda plantar, si se quiere tener una buena sombra, no pasar tiempo limpiando y, de paso, estacionar tranquilo el auto debajo:

  • Arce japonés: es un árbol deporte pequeño y mediano, originario de Japón Corea y China. Queda muy bien en jardines reducidos, ya que no crece mucho.
arbol-arce-japonés
  • Magnolio: es dueño de un aroma inigualable y sus flores son muy delicadas y hermosas. Originario de Asia América del Norte América central y el Caribe. Crece rápido y no genera mucha suciedad.
arbol-magnolio
El magnolio es un &aacute;rbol que requiere un poco de resguardo del viento.

El magnolio es un árbol que requiere un poco de resguardo del viento.

  • Olivo: se destacan por no ensuciar mucho el jardín y dan buena sombra. Tienen como fuerte crecer en superficies de mucha roca y pocos nutrientes.
arbol-olivo
El olivo es un &aacute;rbol ideal para alcanzar una buena sombra en el jard&iacute;n.

El olivo es un árbol ideal para alcanzar una buena sombra en el jardín.

  • Nogal: es uno de los árboles que menos ensucian y se destaca por su amplia sombra. Es nativo de Asia y Europa. Es un árbol que necesita mucho sol para crecer.
arbol-nogal
El nogal es un &aacute;rbol que crece en grandes dimensiones y es perfecto para brindar la mejor sombra.

El nogal es un árbol que crece en grandes dimensiones y es perfecto para brindar la mejor sombra.

  • Árbol del amor: sus flores de primavera son preciosas y se destacan por su excelente sombra.
arbol-del-amor
Este &aacute;rbol no ensucia mucho y da unas flores bell&iacute;simas.

Este árbol no ensucia mucho y da unas flores bellísimas.

  • Ciruelo: este árbol mide entre 4 y 8 metros, brinda una sombra óptima y es oriundo de Asia Occidental.
arbol-ciruelo
El ciruelo es un &aacute;rbol de porte mediano, que es ideal para tenerlo embelleciendo el jard&iacute;n de la casa.

El ciruelo es un árbol de porte mediano, que es ideal para tenerlo embelleciendo el jardín de la casa.

  • Almendro: crece entre 3 y 10 metros, es nativo de Medio Oriente, no ensucia mucho y tiene una sombra respetable.
arbol-almendro
El almendro es un &aacute;rbol que se destaca por su gran sombra que da.

El almendro es un árbol que se destaca por su gran sombra que da.

Temas relacionados:

Te puede interesar