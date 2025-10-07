Los 7 árboles que dan muy buena sombra, no ensucian el jardín y los autos estacionados

Hay árboles que son muy bonitos y le dan un toque especial al jardín, ya sea del patio o al frente de la casa. Pero difícilmente se logre que de una buena sombra y a su vez no ensucie el piso, ni nada que esté debajo.

Es por eso que lo mejor es escuchar los que más saben de jardinería y conocer qué tipo de árboles hay que plantar para tener una buena sombra y de paso, no manche con resina o savia todo a su alrededor.