"Rasgos psicópatas y narcisistas": los resultados del perfil psicológico de Pequeño J

pequeño j Tony Janzen es acusado del triple crimen de Florencio Varela.

La pericia psicológica de Pequeño J

Recientemente se conocieron algunos datos de la pericia psicológica a la que fue sometido Pequeño J en el marco de la causa. El informe fue elaborado por peritos peruanos y destaca que el joven presenta rasgos psicopáticos/antisociales, rasgos narcisistas y agresividad". Entre otras características de su perfil psicológico, se destaca una "capacidad de manipulación".

"Detectaron que tiene rasgos psicopáticos y antisociales. Una importante capacidad de manipulación que se combina con rasgos narcisistas, que además es muy agresivo al haber sido criado en un contexto de violencia, que entiende como método válido para la resolución de conflictos y consolidación de liderazgo", revela el informe.

Cómo Valverde Victoriano es ciudadano peruano y fue detenido en su país natal, será sometido a un juicio de extradición. Por esta razón, su llegada a Argentina podría demorar varios meses. Actualmente, se encuentra en el penal de Cañete, en la región de Lima.

La participación de Pequeño J en el triple crimen

La hipótesis de los investigadores revela que Valverde Victoriano sería representante de la mencionada agrupación trasnacional operando en territorio porteño y en el sur del Conurbano bonaerense. Se cree que él u otro miembro tenía relación con alguna de las víctimas y que una de ellas se habría quedado con droga o dinero que le pertenecía.

Según las investigaciones, la banda vendía principalmente "Tusi", un estupefaciente también conocido como cocaína rosa. En ese contexto, el acusado es mencionado como el autor intelectual del triple asesinato que se llevó a cabo en una casa de Florencio Varela.