La estratégica isla entre 3 continentes que fue un regalo de amor para Cleopatra y que los turcos se disputan con Grecia

A nivel geopolítico, la importancia de la isla de Chipre es enorme. Su posición estratégica permite controlar rutas marítimas clave del Mediterráneo, cercanas a Oriente Medio, el Canal de Suez y las costas de Turquía y Siria. Además, en las últimas décadas se han descubierto importantes reservas de gas natural en sus aguas territoriales, lo que ha aumentado las tensiones con Turquía y otros países vecinos, como Grecia e Israel.

Chipre (1)

La situación actual de esta isla

La situación de la isla de Chipre también tiene implicancias para la Unión Europea y la OTAN, ya que Grecia es miembro de ambas organizaciones, mientras que Turquía ,aunque forma parte de la OTAN mantiene una disputa directa con un Estado miembro de la UE. Esto complica las alianzas políticas y militares en la región.

Esta isla pequeña con un peso geopolítico enorme. Su historia de divisiones étnicas, su ubicación estratégica y sus recursos energéticos la convierten en un punto de fricción entre potencias regionales y globales.