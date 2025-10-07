Esta isla está situada entre los continentes de Europa, Asia y África, lo que la convierte en un punto clave para el comercio, la energía y la seguridad en la región. Así mismo tiene un encanto antiguo ya que la misma fue un regalo de amor de Marco Antonio a la reconocida Cleopatra en el siglo I a.C
La estratégica isla entre 3 continentes que fue un regalo de amor para Cleopatra y que los turcos se disputan con Grecia
Esta isla es un claro ejemplo de cómo un territorio limitado puede concentrar siglos de historia, cultura y conflicto en apenas unos pocos kilómetros cuadrados