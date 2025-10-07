Inicio Sociedad Isla
La estratégica isla entre 3 continentes que fue un regalo de amor para Cleopatra y que los turcos se disputan con Grecia

Esta isla es un claro ejemplo de cómo un territorio limitado puede concentrar siglos de historia, cultura y conflicto en apenas unos pocos kilómetros cuadrados

Valentina Araya
Esta isla está situada entre los continentes de Europa, Asia y África, lo que la convierte en un punto clave para el comercio, la energía y la seguridad en la región. Así mismo tiene un encanto antiguo ya que la misma fue un regalo de amor de Marco Antonio a la reconocida Cleopatra en el siglo I a.C

Desde 1974, la isla se encuentra dividida en dos partes: el sur y el norte, reconocida únicamente por Turquía. Entre ambas zonas se encuentra una línea verde de separación vigilada por las fuerzas de paz de la ONU. Te contamos de que se trata.

El origen del conflicto se remonta a las tensiones entre las comunidades griegas y turcas que habitaban la isla. En 1974, un intento de golpe de Estado apoyado por Grecia, que buscaba unir Chipre a ese país, provocó la invasión militar turca del norte de la isla. Desde entonces, Chipre quedó partida en dos entidades políticas y culturales diferentes, con una frontera interna que todavía divide a familias y comunidades.

A nivel geopolítico, la importancia de la isla de Chipre es enorme. Su posición estratégica permite controlar rutas marítimas clave del Mediterráneo, cercanas a Oriente Medio, el Canal de Suez y las costas de Turquía y Siria. Además, en las últimas décadas se han descubierto importantes reservas de gas natural en sus aguas territoriales, lo que ha aumentado las tensiones con Turquía y otros países vecinos, como Grecia e Israel.

La situación actual de esta isla

La situación de la isla de Chipre también tiene implicancias para la Unión Europea y la OTAN, ya que Grecia es miembro de ambas organizaciones, mientras que Turquía ,aunque forma parte de la OTAN mantiene una disputa directa con un Estado miembro de la UE. Esto complica las alianzas políticas y militares en la región.

Esta isla pequeña con un peso geopolítico enorme. Su historia de divisiones étnicas, su ubicación estratégica y sus recursos energéticos la convierten en un punto de fricción entre potencias regionales y globales.

