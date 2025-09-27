La isla con una diferencia horaria de 21 horas que separa a dos potencias

La frontera entre Rusia y Estados Unidos en el estrecho de Bering se da en un punto tan peculiar como las islas Diómedes. Apenas las separan 3,8 kilómetros de océano, pero entre ellas corre la frontera de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, lo que provoca un desfase de 21 horas entre ambos países, pese a que las islas están casi frente a frente.

Diómedes Mayor es una isla que pertenece a Rusia, mientras que Diómedes Menor es una isla de Estados Unidos. Esta frontera no solo divide a dos países, sino que también muestra una paradoja temporal: en una isla siempre es “hoy” y en la otra “mañana”, aunque solo las separe el océano.

Características principales de esta frontera

Las islas Diómedes representan un caso único en el mundo, donde la geografía, la política y el océano se combinan con la historia de los países: