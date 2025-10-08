Esto lo convierte en la ventana más completa del continente para poder entender lo que sucedió con el mundo de los dinosaurios antes de su extinción.

El increíble descubrimiento

A partir de esos objetivos se inició esta nueva fase de investigación, que se inició el lunes por la tarde. Y el primer día ya resultó ser un día de felicidad para el equipo de investigadores, ya que en la primera jornada laboral ya pudieron corroborar el descubrimiento de restos fósiles de un dinosaurio.

El descubrimiento ocurrió a unos 30 kilómetros de General Roca, en un sitio paleontológico con una antigüedad estimada de 70 millones de años, correspondiente al período en que los grandes dinosaurios comenzaron a extinguirse.

¡¡¡TREMENDOOOO!!!



PARTE DEL EQUIPO DE PALEONTÓLOGOS ENCONTRÓ HUEVOS DE DINOSAURIOS INCREÍBLEMENTE BIEN CONSERVADOS A LA TARDE Y NO LO CONTÓ AL RESTO HASTA RECIÉN EN EL VIVO DEL STREAM pic.twitter.com/K8DIi7KyOn — Celeste (@GiardinelliC) October 8, 2025

Dr. Federico Agnolín, paleontólogo, jefe científico de esta expedición y descubridor de este huevo prehistórico. “Nos encontramos con un nidito. Pensamos que era de ñandú, pero cuando lo limpiamos vimos que estaba repleto de tierra fosilizada. Es de un dinosaurio carnívoro muy parecido al Bonapartenykus”, relató uno de los investigadores frente a la cámara.

“Nunca vimos un huevo tan bien preservado”, comentó otro de los paleontólogos, destacando la magnitud del hallazgo para el estudio de los dinosaurios argentinos.

Las transmisiones se realizan desde el campamento base, ubicado a 30 kilómetros de General Roca, a través de las cuentas de Instagram @paleocueva.lacev y el canal de YouTube @paleocueva_lacev. Cada día, entre las 11.00 y las 12.30, y de 17.00 a 18.30, el público puede observar en directo el trabajo de excavación, dialogar con los investigadores y seguir los avances del hallazgo.