Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Mundial Sub 20

La Selección argentina se mide ante Nigeria por los octavos de final: hora, dónde ver en vivo y formaciones

La Selección argentina buscará su pasaje a cuartos de final cuando se enfrente a Nigeria este miércoles en el en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
La Selección argentina se mide ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20. 

La Selección argentina se mide ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20. 

La Selección argentina y Nigeria se enfrentarán este miércoles, desde las 16.30, por los octavos de final del Mundial Sub 20 que está disputándose en Chile. En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, el equipo dirigido por Diego Placente buscará meterse entre los ocho mejores de esta competencia luego de 14 años sin disputar dicha instancia.

La Albiceleste viene de obtener un puntaje perfecto en el Grupo D y procurará volver a jugar cuartos de final por primera vez desde 2011 (donde la Argentina se fue eliminada ante Colombia por penales). Las dos últimas veces que la Selección argentina participó en los octavos de final del Mundial Sub 20 fue durante las ediciones 2019 y 2023 donde el combinado nacional sufrió derrotas ante Mali (5-4 en penales) y Nigeria (2-0) respectivamente.

sub 20 1
La Selecci&oacute;n argentina buscar&aacute; su pasaje a cuartos de final del Mundial Sub 20.

La Selección argentina buscará su pasaje a cuartos de final del Mundial Sub 20.

Por su parte, Nigeria viene de quedar tercero en el Grupo F donde cayó ante Noruega, venció a Arabia Saudita y empató con Colombia. El elenco africano es un rival recurrente de la Selección argentina en los mundiales y éste representará el tercer choque entre sí. El vencedor se medirá en cuartos del Mundial Sub 20 frente a México, combinado que sacó su boleto a la siguiente fase luego de eliminar al anfitrión, Chile, por goleada 4 a 1.

Las probables formaciones de la Selección argentina y Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu, Azuka Alatan; Daniel Daga, Israel Ayuma; Tahir Maigana, Salihu Nasiru, Sani Suleiman y Kparobo Arierhi DT: Aliyu Zubair.

Hora: 16.30

TV: D Sports y Telefé

Árbitro: Maurizio Mariani

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos (de Santiago)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas