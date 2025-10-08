La Selección argentina y Nigeria se enfrentarán este miércoles, desde las 16.30, por los octavos de final del Mundial Sub 20 que está disputándose en Chile. En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, el equipo dirigido por Diego Placente buscará meterse entre los ocho mejores de esta competencia luego de 14 años sin disputar dicha instancia.
La Selección argentina se mide ante Nigeria por los octavos de final: hora, dónde ver en vivo y formaciones
