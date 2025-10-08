La Selección argentina se mide ante Nigeria por los octavos de final: hora, dónde ver en vivo y formaciones

La Albiceleste viene de obtener un puntaje perfecto en el Grupo D y procurará volver a jugar cuartos de final por primera vez desde 2011 (donde la Argentina se fue eliminada ante Colombia por penales). Las dos últimas veces que la Selección argentina participó en los octavos de final del Mundial Sub 20 fue durante las ediciones 2019 y 2023 donde el combinado nacional sufrió derrotas ante Mali (5-4 en penales) y Nigeria (2-0) respectivamente.

sub 20 1 La Selección argentina buscará su pasaje a cuartos de final del Mundial Sub 20.

Por su parte, Nigeria viene de quedar tercero en el Grupo F donde cayó ante Noruega, venció a Arabia Saudita y empató con Colombia. El elenco africano es un rival recurrente de la Selección argentina en los mundiales y éste representará el tercer choque entre sí. El vencedor se medirá en cuartos del Mundial Sub 20 frente a México, combinado que sacó su boleto a la siguiente fase luego de eliminar al anfitrión, Chile, por goleada 4 a 1.