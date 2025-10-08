Atención jubilados: qué trámites y consultas se pueden realizar desde Mi PAMI

- Gestión de documentación y datos
- Prestaciones médicas y trámites de salud
- Otros servicios y programas
PAMI-hospitales-y-centros-de-salud-1
La aplicación móvil Mi PAMI fue lanzada de forma progresiva a partir del 20 y 21 de mayo de 2025, y estuvo completamente accesible para todos los usuarios desde el 26 de mayo de 2025.
1. Gestión de documentación y datos
- Credencial Digital PAMI: visualizar y utilizar la credencial digital para acceder a servicios y medicamentos (incluida la de tu grupo familiar a cargo)
- Imprimir credencial: obtener la credencial provisoria con código QR
- Datos personales y de contacto: consultar y actualizar tu información personal
- Constancia de afiliación: Acceder a la constancia de afiliación
2. Prestaciones médicas y trámites de salud
- Recetas electrónicas: consultar las recetas de medicamentos que te emitieron y su estado
- Órdenes médicas: ver las órdenes médicas y su estado de autorización para estudios, prácticas o tratamientos especiales
- Cartilla médica: acceder a la cartilla de prestadores para buscar médicos, profesionales, centros de salud e instituciones cercanas
- Médico de cabecera: consultar los datos de tu médico de cabecera actual y, en algunos casos, gestionar el cambio
- Turnos médicos: gestionar turnos con especialistas y centros de salud de la red
- Emergencias: tener a mano el número de emergencias y contactar con PAMI Escucha
- Estado de trámites/expedientes: consultar el estado de los trámites o expedientes iniciados
3. Otros servicios y programas
- Trámites web: realizar trámites y solicitudes que se ofrecen de forma digital
- Novedades: enterarte de las últimas noticias y beneficios de PAMI
- PAME: chatear con PAME, la asistente virtual de PAMI, las 24 horas por WhatsApp
- Actividades y programas: acceder a información sobre:
-
-
Cobertura de medicamentos
-
Actividades y talleres sociopreventivos (UPAMI)
-
Otros programas sociales y de prevención (como vacunación o ProBienestar)
¿Cómo acceder a Mi PAMI?
Hay dos maneras para acceder al sitio Mi PAMI, tanto en su aplicación móvil como en el portal web, y es usando el mismo usuario y contraseña:
- Desde la aplicación móvil: descargando la aplicación Mi PAMI desde las tiendas oficiales (Google Play Store o App Store) en tu celular o tableta
- Desde el portal web: entrando a la página oficial de PAMI y buscando el botón de Mi PAMI
Si es tu primera vez, deberás registrarte con tu DNI, número de afiliado PAMI, y un correo electrónico, creando luego una contraseña segura.