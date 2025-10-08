Atención jubilados: qué trámites y consultas se pueden realizar desde Mi PAMI

Mi PAMI les permite a los jubilados y pensionados afiliados gestionar sus trámites y consultas de salud de forma más ágil, simple y segura, sin necesidad de ir a una agencia. Las recetas, credenciales, turnos y datos están sincronizados.

PAMI-hospitales-y-centros-de-salud-2 Mi PAMI es la plataforma digital oficial (aplicación móvil y portal web) del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) de Argentina.

Qué pueden hacer los jubilados y pensionados afiliados en Mi PAMI

La plataforma Mi PAMI permite a los jubilados y pensionados afiliados y a sus familiares a cargo acceder a información y realizar numerosas gestiones relacionadas con su cobertura de salud y servicios sociales.