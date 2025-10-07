Inicio Sociedad Jubilados
ANSES

De cuánto será el aumento para jubilados, pensionados y asignaciones en noviembre 2025

En los próximos días se va a conocer de cuánto será el aumento de ANSES a jubilados, pensionados y asignaciones en noviembre. Todos los detalles

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará a conocer, en los próximos días, de cuánto será el aumento que le dará a jubilados, pensionados y a las asignaciones sociales y familiares en noviembre. Para ello, solo deberá el anuncio de la inflación de septiembre por parte del INDEC.

No obstante, los analistas y las consultoras ya adelantaron de cuánto puede llegar a ser la inflación y, por lo tanto, el incremento que ANSES le dará a todos los jubilados y al resto de los millones de beneficiarios del organismo social.

De cuánto será el aumento de ANSES en noviembre

Según el relevamiento que hace el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con diversas consultoras, la inflación en septiembre sería del 2,1%. En caso de confirmarse, sería el aumento más alto de los últimos meses.

Igualmente, algunas consultoras también dan porcentajes de inflación que van desde el 1,8% al 2,3%, por lo que, seguramente, el incremento de ANSES se ubicará entre esos porcentajes.

ANSES: aumentos y montos en octubre

En octubre, ANSES confirmó un aumento del 1,88%, más un bono de $70.000 para todos los jubilados, el cual también se pagará en noviembre.

De este modo, la jubilación mínima quedó en $326.298,38 y con el bono, el piso de ingreso de cada jubilado pasó a ser de $396.298,38.

En octubre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 1,88%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $396.298,38.

Asimismo, las pensiones y asignaciones, con el bono quedaron en los siguientes montos:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $298.408,87
  • Pensión Madre de 7 hijos: $396.298,38
  • AUH y AUE: $117.252

