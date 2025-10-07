De cuánto será el aumento para jubilados, pensionados y asignaciones en noviembre 2025

Igualmente, algunas consultoras también dan porcentajes de inflación que van desde el 1,8% al 2,3%, por lo que, seguramente, el incremento de ANSES se ubicará entre esos porcentajes.

anses (8)

ANSES: aumentos y montos en octubre

En octubre, ANSES confirmó un aumento del 1,88%, más un bono de $70.000 para todos los jubilados, el cual también se pagará en noviembre.

De este modo, la jubilación mínima quedó en $326.298,38 y con el bono, el piso de ingreso de cada jubilado pasó a ser de $396.298,38.

En octubre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 1,88%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $396.298,38.

Asimismo, las pensiones y asignaciones, con el bono quedaron en los siguientes montos: