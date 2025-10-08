Remodelación "3B": cambiá el suelo de tu casa sin obras con piso flotante, la tendencia que arrasa

piso viejo vs piso flotante
Renueva el viejo piso de tu casa optando por aplicar piso flotante para gastar poco y no hacer grandes obras.
Pero, ¿qué es un piso flotante? Ahora te lo contamos.
El piso flotante es, en realidad, un tipo de instalación y no un tipo de producto. A diferencia del parquet de madera, por ejemplo, el piso flotante está diseñado para ser colocado sobre el material existente sin necesidad de pegar o clavar. Es así que las tablas de los pisos flotantes se unen mediante un sistema de juntas. La estructura de este material se compone de varias capas pegadas entre sí, donde cada una cumple una función específica.
Por eso, el piso flotante se volvió tendencia en Argentina y en toda Latinoamérica por su versatilidad y excelente relación costo-beneficio. Muchos lo eligen para remodelar departamentos, oficinas y locales comerciales sin interrumpir la rutina diaria.
Hay varios tipos de piso flotante, entre ellos el laminado que es ideal para quienes buscan una opción económica y con apariencia de madera. El Vinílico o SPC, resistente al agua, perfecto para cocinas y baños o de madera natural que ofrece mayor calidez y valor estético, aunque requiere más inversión.
Ventajas de usar piso flotante
_piso flotante
Los pisos flotantes son una excelente opción cuando buscamos un piso lo más cercano a la madera natural, que nos brinde calidez, resistencia, fácil cuidado y limpieza, y que sea sustentable.
- Instalación rápida y limpia: se coloca en pocas horas sin necesidad de romper el piso anterior.
- Ahorro económico: es más accesible que otros materiales como la madera maciza o la cerámica.
- Estética moderna que es tendencia: hay una amplia variedad de diseños que imitan madera, piedra o cemento.
- Conlleva un mantenimiento sencillo: se limpia fácilmente y no requiere encerado ni tratamientos especiales.
- Durabilidad: los modelos actuales resisten el desgaste, la humedad y las manchas.
Cambiar el aspecto de tu casa ahora es más fácil que nunca. El piso flotante permite darle una segunda vida a los ambientes sin ensuciar, sin demoler y sin gastar de más. Una solución práctica, moderna y con estilo que se alinea perfectamente con las 3B que todos buscamos: bueno, bonito y barato.