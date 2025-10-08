Alfredo Berti palpitó el partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

El futuro próximo es Godoy Cruz, el domingo en el Gargantini, y a fin de mes, River por semifinales de Copa Argentina con sede y fecha a definir. Dos compromisos que para la Lepra son importantísimo para pelear en el objetivo de meterse en los playoffs y de conseguir la primera estrella para el club. Por eso, de cara a ambos cruces, Alfredo Berti aseguró: "Tenemos uno de los planteles más jóvenes del fútbol argentino. Alejo (Osella), Matías (Fernández) son de la B Metropolitana, Bottari y Amarfil vienen de la B Nacional. Y para ellos es todo muy nuevo, es un aprendizaje. En este tiempo se han ido armando y mejorando. Y nosotros tenemos que darles tranquilidad como cuerpo técnico. Todos los días les decimos que, para llegar al partido de Copa Argentina con River a semifinal, le ganamos al campeón del fútbol argentino, Platense, a Argentinos Juniors, a Belgrano también le hemos ganado igual que a River. Hay que creersela".

independiente rivadavia equipo Independiente Rivadavia se prepara para compromisos importantes ante Godoy Cruz y River de cara a sus objetivos. Foto: Gentileza Prensa Lepra.

En ese sentido, el DT de la Lepra, ante la necesidad de sumar puntos en el Torneo Clausura, agregó: "Todas las aventuras que yo tuve en Independiente Rivadavia, se resolvieron en las últimas fechas, eso les digo siepre a los jugadores. Nosotros estamos pensando que en la última fecha vamos a estar adentro de los playoffs".

Para jugarle a River, Alfredo Berti palpitó cómo considera que el equipo tiene que jugarle al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo: "Es muy difícil defenderse 90 minutos contra un equipo como River, ellos tienen muy buenos recursos individuales. Nosotros vamos a tratar de atacar y lastimarlos. La idea es tomar algunos recaudos pero tratar de proponer un partido que en algún momento podamos lastimar".

Esa es la idea que mantiene el técnico de Independiente Rivadavia siempre para los equipos en los que dirige: "Es muy difícil tratar de pregonarle a los futbolistas un fútbol ofensivo si uno en los enrenamientos uno hace otra cosa. Tratamos de direccionar siempre las cosas al mismo lugar y que los entrenamientos tengan la misma temática: intentar hacer un equipo que en todas las canchas juegue de la misma manera, que juegue de igual a igual, que proponga. La idea siempre fue la misma: mirar el arco de frente".

El rol de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia

Por otra parte, Berti se refirió al rol en el equipo del capitán Sebastián Villa, y lo definió como el jugador "más determinante del fútbol argentino". "Los primeros meses Sebastián (Villa) era un futbolista más parecido al que conocíamos en Boca. El torneo pasado terminó muy bien y este año entendimos que tenía que él ser un futbolista más libre, que tenía que jugar por donde él sintiera que podía lastimar al rival. Hoy es un jugador integral y de mucha jerarquía. Es un futbolista que se deja entrenar, que no falta a un entrenamiento, que le gusta lo que le proponemos y eso se ve reflejado en la cancha. Es un jugador determinante, es un talento y a eso le agrega mucha disciplina. Es el más determinante de fútbol argentino, esperamos mucho de él".

futbol-villa-tigre Sebastián Villa es el jugador más determinante para Alfredo Berti en el fútbol argentino. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Además, el DT contó el episodio que compartió con el colombiano a fines de la temporada pasada, donde una sentida charla luego desencadenó la capitanía de Villa en Independiente Rivadavia. "Cuando terminó el torneo pasado que nos salvamos del descenso, yo pensé que Villa se iba. Y las últimas fechas me junté con él en el vestuario y le dije 2 ó 3 palabras muy sentidas de lo que pensaba de él y de lo que fue para el equipo, y esas palabras al quedarse se interpretaron para que él después fuera al capitán. Es un chico muy agradecido al club y es un buen líder, saber liderar en todo momento, adentro y afuera de la cancha. Eso es fundamental en el día a día", concluyó Alfredo Berti.