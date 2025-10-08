Inicio Sociedad historia
El día en que la pirata más temida de la historia conquistó mares y llegó a Argentina por una extraña razón

Es la historia de Zheng Shi, una de las piratas que lideró una flota de barcos en China y, siglos después, fascinó a Borges despertando curiosidad en Argentina

Martina Baiardi
La historia de los y las piratas llaman mucho la atención hasta la actualidad. Lo que no sabes es que hoy te traemos una historia que sin duda te pondrá los pelos de punta porque pareciera una leyenda, lejana, pero no. Se trata de cómo la pirata más temida del mundo logró llegar a oídos argentinos.

A comienzos del siglo XIX, una mujer desafió todas las reglas del mundo pirata y se convirtió en una verdadera leyenda. Su nombre era Zheng Shi, y su poder superó al de cualquier corsario conocido: llegó a comandar una flota de más de 70.000 hombres y 1.800 embarcaciones, dominando el Mar del Sur de China durante años. Su historia despertó el interés de escritores argentinos, entre ellos Jorge Luis Borges, quien la mencionó en una de sus obras como ejemplo de inteligencia, ambición y poder femenino.

‍ De prostituta a emperatriz del mar: la historia de una pirata

zheng shi, la pirata más temida de la historia
Zheng Shi es considerada la pirata más poderosa de todos los tiempos. A comienzos del siglo XIX logró controlar el mar del sur de China.

Zheng Shi, también conocida como Ching Shih, nació en 1775 en la provincia china de Guangdong. Comenzó su vida como trabajadora en un barco prostíbulo, donde se dedicaba al entretenimiento hasta que fue secuestrada por el pirata Zheng Yi, quien la convirtió en su esposa y, poco después, en su socia. Tras la muerte de él en 1807, Zheng Shi tomó el control absoluto de la flota, reorganizó las alianzas piratas del sur de China y estableció un código de leyes marinas que castigaba con severidad la traición o el abuso.

En pocos años, su imperio naval se transformó en una de las fuerzas marítimas más poderosas del mundo, capaz de enfrentarse a los ejércitos imperiales chinos, la flota portuguesa y hasta la marina británica.

Impuso un código de leyes implacables bajo las cuales los miembros podían ser ejecutados por cobardía, desobediencia o por robar más de lo que les correspondía de un botín. También se les podría cortar las orejas por estar ausentes sin autorización u otras infracciones menores. Después, Zehng Yi Sao enfocó su mira en el lucrativo comercio de sal de Guangdong haciendo que, además, con un sistema de pasaportes, los comerciantes de sal tenían que pagar por un salvoconducto para que los piratas no los atacaran.

Borges y la fascinación argentina por Zheng Shi

zheng shi, la pirata más temida de la historia y borges
La figura de Zheng Shi pasó a formar parte del universo literario argentino gracias a la mención que hizo Jorge Luis Borges.

La figura de Zheng Shi trascendió fronteras y llegó incluso a la literatura argentina, gracias a Jorge Luis Borges, quien la mencionó en su célebre libro Historia universal de la infamia (1935). En esa obra, el escritor argentino reunió biografías breves de personajes reales y ficticios que encarnaban la ambición, la traición y el poder. Aunque Borges no dedicó un relato entero a esta mujer, su figura inspiró el interés literario por los antihéroes, los piratas y las historias de moral ambigua que tanto le fascinaban.

La pirata se retiró en 1810 tras negociar un acuerdo de amnistía con el emperador chino, conservando su fortuna y obteniendo un título nobiliario. Pasó el resto de su vida dirigiendo una casa de juegos hasta su muerte en 1844.

Hoy, su nombre figura entre los grandes líderes navales de todos los tiempos y es reconocida como la pirata más poderosa de la historia. Su legado, más allá del mito, sigue siendo un símbolo de poder femenino, estrategia e independencia.

