Con grandes posibilidades

Por qué Franco Colapinto podría verse favorecido en el GP de México de F1

Franco Colapinto recibió una noticia que deberá aprovechar si desea acercarse a la zona de puntuación

Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto va por más.

El Gran Premio de Estados Unidos disputado el último fin de semana dejó mucha tela por cortar, por un lado hubo repercusiones porque Franco Colapinto decidió sobrepasar a Pierre Gasly y, por el otro, hubo consecuencias ya que Carlos Sainz tocó a Kimi Antonelli y ahora la Fórmula 1 informó cuál será la sanción para el español.

Para colmo el piloto español, que representa a Williams, tuvo que abandonar la competencia cerrando un fin de semana para el olvido. La maniobra sancionada se produjo en la curva 15 del Circuito de las Américas cuando recién comenzaba y fue categorizada como "imprudente" por los comisarios de la FIA. Esto beneficiará a Franco Colapinto en el GP de México de F1.

Franco Colapinto y una noticia que deberá aprovechar.

La razón por la cual Franco Colapinto puede verse beneficiado en el GP de México de F1

La FIA analizó las cámaras a bordo y escuchó a los protagonistas del toque en la curva 15 del circuito de Austin, Texas, y determinó que Carlos Sainz fue el principal responsable del incidente ya que el español intentó sobrepasar a Kimi Antonelli sin tener su eje delantero a la altura del auto del italiano.

Al tratarse de un movimiento "imprudente" la Federación decidió sancionar al piloto de Williams con una penalización de cinco lugares en la grilla en el Gran Premio de México. El castigo también decidió que pierda dos puntos en su superlicencia, de esta manera acumula cuatro de los doce permitidos.

La penitencia que incluye la pérdida de cinco lugares en la grilla puede beneficiar a Franco Colapinto ya que el argentino viene realizando buenos papeles en las pruebas clasificatorias y si el español Sainz no logra quedar entre los primeros puestos y el nacido en Pilar logra quedar cerca puede escalar valiosas posiciones en un circuito donde los sobrepasos no son una constante.

La sanción no solo complica al madrileño, sino que podría abrir una puerta inesperada para Franco Colapinto. El argentino, que viene mostrando consistencia en clasificación, podría verse beneficiado si logra ubicarse cerca de Sainz en la qualy, ya que el retroceso del español en la parrilla le permitiría escalar posiciones de salida en un circuito donde los sobrepasos no abundan.

Es así que Colapinto tendrá un fin de semana donde, si realiza bien las cosas y el monoplaza de Alpine responde como corresponde, podrá sumar puntos o al menos pelear en una zona más cercana a los primeros pilotos y no a los últimos.

Franco Colapinto correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez, México.

Horarios y cronograma completo del GP de México

Viernes 24 de octubre

  • Prácticas Libres 1: Desde las 15.30 hasta las 16.30.
  • Prácticas Libres 2: Desde las 19 hasta las 20.

Sábado 25 de octubre

  • Prácticas Libres 3: Desde las 14.30 hasta las 15.30.
  • Clasificación: Desde las 18 hasta las 19.

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: A partir de las 17.

