Por qué Franco Colapinto podría verse favorecido en el GP de México de F1

Al tratarse de un movimiento "imprudente" la Federación decidió sancionar al piloto de Williams con una penalización de cinco lugares en la grilla en el Gran Premio de México. El castigo también decidió que pierda dos puntos en su superlicencia, de esta manera acumula cuatro de los doce permitidos.

La penitencia que incluye la pérdida de cinco lugares en la grilla puede beneficiar a Franco Colapinto ya que el argentino viene realizando buenos papeles en las pruebas clasificatorias y si el español Sainz no logra quedar entre los primeros puestos y el nacido en Pilar logra quedar cerca puede escalar valiosas posiciones en un circuito donde los sobrepasos no son una constante.

Es así que Colapinto tendrá un fin de semana donde, si realiza bien las cosas y el monoplaza de Alpine responde como corresponde, podrá sumar puntos o al menos pelear en una zona más cercana a los primeros pilotos y no a los últimos.

GP de México Franco Colapinto correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez, México.

Horarios y cronograma completo del GP de México

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1: Desde las 15.30 hasta las 16.30.

Prácticas Libres 2: Desde las 19 hasta las 20.

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3: Desde las 14.30 hasta las 15.30.

Clasificación: Desde las 18 hasta las 19.

