El ex técnico de Godoy Cruz que se hará cargo de Newell's tras la salida del Ogro Fabbiani

Según le informaron medios partidarios del club a la Agencia Noticias Argentinas, el presidente Ignacio Astore, tomó la drástica decisión que dejó al plantel profesional sin conductor.

Lucas Bernardi dirigió a Godoy Cruz

Bernardi, de 48 años, dirigió al equipo bodeguero en la temporada 2016/2017 y luego regresó al Expreso en el 2018, pero en agosto del 2019 fue despedido tras la derrota 1 a 0 frente a Atlético Tucumán.

Bernardi, quien también fue DT de Newell's en el 2015, dirigió a Arsenal, Estudiantes de La Plata y Belgrano de Córdoba.

Como jugador actuó en el club de sus amores, Newell's como volante, en Olympique de Marsella y Mónaco (Francia).

Como futbolista, Bernardi fue campeón de la Copa de la Liga con Mónaco en el 2003 y se quedó con el Torneo Final 2013 con el elenco rosarino.

Además disputó seis partidos con la Selección argentina y fue subcampeón de la Copa Confederaciones con la Albiceleste en el 2005.