Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Un cambio de DT

El ex técnico de Godoy Cruz que se hará cargo de Newell's tras la salida del Ogro Fabbiani

Un ex entrenador de Godoy Cruz se hará cargo del primer equipo de Newell's. El Ogro Fabbiani fue echado de la Lepra rosarina

Por UNO
El Ogro Fabbiani fue despedido de Newells.

El Ogro Fabbiani fue despedido de Newell's.

Un ex DT de Godoy Cruz dirigirá al primer equipo de Newell's Old Boys de Rosario tras la salida del Ogro Cristian Fabbiani, quien fue echado de la Lepra rosarina en medio de una gran crisis futbolística. Por ello la dirigencia del club rojinegro anunció este martes la llegada del ex Tomba Lucas Bernardi.

Con el aval de las principales agrupaciones opositoras, Bernardi fue el elegido por la dirigencia para conducir al equipo en el tramo final de una mala temporada. Este miércoles asumirá formalmente al frente del plantel, con el objetivo de recuperar el ánimo, cortar la mala racha y asegurar la permanencia en la máxima categoría.

bernardi
Lucas Bernardi dirigi&oacute; a Godoy Cruz.

Lucas Bernardi dirigió a Godoy Cruz.

Cristian Fabbiani fue cesanteado este sábado por la dirigencia de Newell’s en medio del mal momento del equipo y de una nueva derrota, esta vez ante Argentinos Juniors en La Paternal.

Según le informaron medios partidarios del club a la Agencia Noticias Argentinas, el presidente Ignacio Astore, tomó la drástica decisión que dejó al plantel profesional sin conductor.

Lucas Bernardi dirigió a Godoy Cruz

Bernardi, de 48 años, dirigió al equipo bodeguero en la temporada 2016/2017 y luego regresó al Expreso en el 2018, pero en agosto del 2019 fue despedido tras la derrota 1 a 0 frente a Atlético Tucumán.

Bernardi, quien también fue DT de Newell's en el 2015, dirigió a Arsenal, Estudiantes de La Plata y Belgrano de Córdoba.

Como jugador actuó en el club de sus amores, Newell's como volante, en Olympique de Marsella y Mónaco (Francia).

Como futbolista, Bernardi fue campeón de la Copa de la Liga con Mónaco en el 2003 y se quedó con el Torneo Final 2013 con el elenco rosarino.

Además disputó seis partidos con la Selección argentina y fue subcampeón de la Copa Confederaciones con la Albiceleste en el 2005.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas