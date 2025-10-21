El volcán que sepultó Pompeya: la increíble historia de quienes lograron escapar del Vesubio

pompeya erupcion

Herculano, otra ciudad cercana al volcán, tuvo un destino inicial diferente. Casi no recibió cenizas durante esas primeras horas, aunque sí sufrió muchos terremotos. Sus habitantes tuvieron casi un día para salir antes de que llegara la primera oleada piroclástica que arrasó la ciudad.

La respuesta del gobierno romano fue rápida. Hubo una operación de rescate masiva con la principal flota de la Armada Romana. El propio Plinio cuenta cómo su tío lanzó los buques de guerra para intentar salvar a la gente atrapada cerca del Vesubio. Es una historia realmente extraordinaria.

Tuck investigó lo que él llama "evidencia por ausencia". En Pompeya, por ejemplo, el 98% de los santuarios familiares estaban vacíos. La gente tomó las estatuillas de sus dioses. Las cajas fuertes estaban abiertas y vacías, y todos los caballos y barcos desaparecieron.

Reiniciar la vida lejos del volcán

Rastrear a los supervivientes es posible porque los romanos usaban apellidos persistentes. Un ejemplo claro es la familia Umbricius de Pompeya. Tenían un apellido poco común y se dedicaban a fabricar garum, una popular salsa de pescado.

Esta familia reaparece poco después de la erupción en Puteoli, una ciudad al otro lado del Vesubio. Allí reiniciaron su negocio. Las nuevas etiquetas de su salsa cambian: en lugar de "hecho por Aulus Umbricius en Pompeya", ahora dicen "hecho por Puteolanus", el nombre que le pusieron a su hijo nacido allí.

El historiador también encontró relatos conmovedores. Una familia pobre que escapó, los Masuri, adoptó a un niño llamado Avianus Felicio. Este niño era claramente un huérfano de su comunidad que lo perdió todo por el volcán. Esta historia muestra cómo se apoyaron mutuamente en plena crisis.