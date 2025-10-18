Cuántos volcanes activos hay en Argentina y cuáles son los más peligrosos: más de la mitad son de Mendoza

Pero, si bien hay muchos que se han extinguido hace muchos años y aún no se encontraron registros de cuándo ocurrió la última erupción, también hay algunos que se mantienen activos y generan cierta inseguridad o pánico.

Cuántos volcanes activos hay en Argentina

Argentina es un país de paisajes majestuosos y extremos, y su geografía andina no solo ofrece montañas imponentes y glaciares, sino también una intensa actividad volcánica. Actualmente, hay 38 calderas volcánicas activas dentro del territorio nacional, la mayoría distribuidas a lo largo de la Cordillera de los Andes, una de las zonas sísmicas y volcánicas más dinámicas del planeta.