Inicio Sociedad Suerte
Astrología

Astrología: cuál es tu color de la suerte para este miércoles

Descubrí qué color te traerá éxito, armonía, suerte y protección este miércoles 22 de octubre de 2025, según tu signo del zodiaco

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Astrología: este es tu color de la suerte para hoy miércoles, según tu signo

Astrología: este es tu color de la suerte para hoy miércoles, según tu signo

El 22 de octubre de 2025 será un día cargado de energía transformadora. Con la Luna en tránsito hacia Escorpio y el Sol despidiéndose de Libra, los astros invitan a renovar la suerte y equilibrar las emociones. Elegir el color correcto que te acompañe puede ayudarte a potenciar tu energía personal y atraer oportunidades.

El color de la suerte funciona como los amuletos. Hay que creer en ellos. Así como la gente cree en los números mágicos para jugar a la lotería y ganarla. Así funciona. Por eso, si crees en el poder que los colores tienen sobre vos, el día y tu signo verás como se potencia su efecto.

Este es el color de la suerte de tu signo del zodiaco

Aries: tu color de la suerte es el azul porque te dará concentración y enfoque. Es un tono ideal para encarar nuevos proyectos o conversaciones importantes. Si lo usas tu personalidad cambiará y te verán impetuoso.

Tauro: el color de tu suerte para hoy es el rosa. Te aportará calma y romanticismo. Es perfecto para fortalecer vínculos afectivos que ya tienes, mejorar los nuevos y mejorar el humor con el que enfrentas el día a día.

Trebol de la suerte (1)
Las personas seamos creyentes o no, necesitamos la suerte de nuestro lado. Por eso, el color se asocia a las emociones de la persona y es una manera de influenciar el estado físico y mental.

Las personas seamos creyentes o no, necesitamos la suerte de nuestro lado. Por eso, el color se asocia a las emociones de la persona y es una manera de influenciar el estado físico y mental.

Géminis: tu color de la suerte es el verde. Es un tono que estimula la mente y la creatividad, ayudándote a encontrar soluciones ingeniosas ante cualquier conflicto y atraer gente valiosa para tu compañía.

Cáncer: el color de tu suerte es el Dorado, ya que activa la prosperidad y la autoconfianza. Úsalo si lo que buscas es destacarte o recibir reconocimiento en el ámbito laboral.

Leo: tu color de la suerte es el blanco perla. Renueva tu energía y atrae claridad mental para cualquier ámbito. Es ideal para comenzar una etapa nueva con serenidad y metas claras.

Virgo: el color que favorecerá tu suerte es el rojo borgoña. Te dará la fuerza interior necesaria para cualquier decisión. Este color te impulsa a actuar y concretar lo que venías postergando.

Libra: el verde menta simboliza equilibrio y frescura mental. Te ayudará a mantener la calma y resolver conflictos con armonía, por eso es el color de la suerte de tu signo del zodiaco.

color de la suerte de los signos del zodiaco
Para la astrología, los colores no solo influyen en la estética, sino también en la energía que proyectamos nosotros mismos y la energía que proyecta nuestro sigo zodiacal.

Para la astrología, los colores no solo influyen en la estética, sino también en la energía que proyectamos nosotros mismos y la energía que proyecta nuestro sigo zodiacal.

Escorpio: el color que se asemeja con la energía de tu signo es la plata porque intensifica tu magnetismo y protege tu energía. Es ideal para cerrar ciclos laborales o tóxicos y prepararte para un nuevo comienzo o nueva vida.

Sagitario: tu color de la suerte es la mandarina, ya que despierta entusiasmo y vitalidad. Favorece las reuniones sociales, la buena comunicación y la alegría del día.

Capricornio: el marrón refuerza tu disciplina y estabilidad, por eso es tu color de la suerte. Además, es perfecto para avanzar en metas profesionales y mantener el control emocional.

Acuario: el color gris te conecta con la innovación y las ideas frescas. Es excelente para iniciar proyectos creativos o tecnológicos, por eso es el color de la suerte ideal de tu signo del zodiaco

Piscis: tu color de la suerte es Lila, promueve la intuición y la sensibilidad interior. Te ayudará a comprender tus emociones y atraer la serenidad interior que tanto necesitas.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar