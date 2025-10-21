Rodrigo Isgró, Juan Martín González y Gonzalo Bertranou concentran con Los Pumas

La capital inglesa viene siendo sede de encuentros de Los Pumas desde la llegada de Felipe Contepomi. Tuvo otra con la misma modalidad a esta en marzo más el partido con Sudáfrica que cerró el Rugby Championship. En ese mismo lugar jugará en el cierre de la temporada contra los locales, culminando la gira.

Bertranou

Para este Camp fueron convocados 34 jugadores, mientras que la lista para los partidos se conocerá una vez finalizada la preparación en el Reino Unido. De los 34 jugadores, se destaca el regreso de Matías Alemanno, Thomas Gallo y Efraín Elías, mientras que no podrán ser tenidos en cuenta Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi, recuperándose de sus respectivas lesiones.