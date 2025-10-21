Inicio Ovación Rugby Juan Martín González
Rodrigo Isgró, Juan Martín González y Gonzalo Bertranou concentran con Los Pumas

Con trío de mendocinos, Los Pumas se reúnen para empezar a preparar el cierre del año con la ventana de noviembre

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Juan Martín González, uno de los tres mendocinos para el camp.

A menos de un mes de finalizar el Rugby Championship, y con los mendocinos Juan Martín González, Gonzalo Bertranou y Rodrigo Isgró, Los Pumas se reunirán en Londres del 27 al 29 de octubre, en una concentración que servirá para preparar la ventana de Noviembre, última del año calendario.

La capital inglesa viene siendo sede de encuentros de Los Pumas desde la llegada de Felipe Contepomi. Tuvo otra con la misma modalidad a esta en marzo más el partido con Sudáfrica que cerró el Rugby Championship. En ese mismo lugar jugará en el cierre de la temporada contra los locales, culminando la gira.

Bertranou

Para este Camp fueron convocados 34 jugadores, mientras que la lista para los partidos se conocerá una vez finalizada la preparación en el Reino Unido. De los 34 jugadores, se destaca el regreso de Matías Alemanno, Thomas Gallo y Efraín Elías, mientras que no podrán ser tenidos en cuenta Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi, recuperándose de sus respectivas lesiones.

Por delante se vendrán los últimos tres partidos de Los Pumas en el año: Gales (domingo 9 de noviembre desde las 12:10 en Cardiff), Escocia (domingo 16 de noviembre desde las 12:10 en Edimburgo) e Inglaterra (domingo 23 de noviembre a las 13:10).

Los Pumas para el CAMP de Londres

Forwards

  • ALEMANNO, Matías
  • CORIA MARCHETTI, Francisco
  • DELGADO, Pedro
  • ELÍAS, Efraín
  • GALLO, Thomas
  • GONZÁLEZ, Juan Martín
  • GRONDONA, Benjamín
  • GRONDONA, Santiago
  • KREMER, Marcos
  • MATERA, Pablo
  • MOLINA, Franco
  • MONTOYA, Julián
  • OVIEDO, Joaquín
  • PETTI, Guido
  • RAPETTI, Tomás
  • RUBIOLO, Pedro
  • RUIZ, Ignacio
  • VIVAS, Mayco
  • WENGER, Boris

Backs

  • BENÍTEZ CRUZ, Simón
  • BERTRANOU, Gonzalo
  • CARRERAS, Mateo
  • CARRERAS, Santiago
  • CHOCOBARES, Santiago
  • CINTI, Lucio
  • DELGUY, Bautista
  • ELIZALDE, Benjamín
  • ISGRÓ, Rodrigo
  • MALLÍA, Juan Cruz
  • MENDY, Ignacio
  • MOYANO, Agustín
  • PICCARDO, Justo
  • PRISCIANTELLI, Gerónimo
  • ROGER, Nicolás

