Los Pumas ya conocen su futuro y el del Rugby Championship hasta el 2030

Gabriel Travaglini, presidente de la UAR expresó: “El nuevo calendario propone un escenario intenso y desafiante. Sin embargo, consideramos importante seguir trabajando para que el rugby del hemisferio sur mantenga un equilibrio justo entre la competencia, la recuperación de los jugadores y el desarrollo de todas las naciones involucradas.”

Por su parte, Sol Iglesias, CEO de la UAR, destacó: « A pesar de que aún hay varios desafíos por delante, desde la gestión estamos trabajando en ofrecer a los aficionados el más alto nivel de rugby y asegurar una estructura sostenible que priorice el bienestar de los jugadores e impulse un crecimiento sólido y equitativo para la región.”

Sin Rugby Championship en 2026

El comunicado oficial detalla que en 2026, Los Pumas no enfrentarán a los All Blacks, pero sí jugarán dos partidos ante Australia y uno frente a Sudáfrica, como parte de un calendario de giras dentro de la que los neocelandeses confirmaron este mismo jueves una gira de 8 partidos por Sudáfrica, incluidos 4 tests frente a los Springboks.

gonzalez pumas 1 No habrá duelo con los All Blacks hasta 2027.

El acuerdo entre Nueva Zelanda y Sudáfrica, finalistas del último Mundial, se había firmado el año pasado e implica visitas alternadas entre ambos países con giras a la vieja usanza con partidos ante equipos regionales y tests entre los seleccionados que aseguran un fuerte ingreso en venta de entradas y derechos de televisión.

La nueva Nations Cup

En paralelo, el año que viene debutará la Nations Cup, el nuevo certamen internacional que reunirá a las doce principales selecciones del mundo, con partidos en julio y noviembre cada dos años. Es decir que en los años pares Los Pumas tendrán 3 partidos en julio y 3 en noviembre, enfrentando durante la temporada a todos los equipos del Seis Naciones.

Pumas San Juan Los tests de Julio y noviembre de los años pares serán parte de la Nations Cup. Axel Lloret

Este torneo global también se jugará en 2028 y 2030, lo que obligará a ajustar las ventanas internacionales tradicionales.

El calendario internacional de Los Pumas hasta 2030

2026

Julio y noviembre: Nations Cup

Agosto: tests vs Australia y Sudáfrica

2027

Julio y Agosto: Rugby Championship

Octubre y noviembre: Mundial de Australia

2028

Julio y Noviembre: Nations Cup

Agosto y Septiembre: Rugby Championship

Agosto: tests vs Australia y Sudáfrica

2029

Julio y Noviembre: Tests amistosos

Agosto y Septiembre: Rugby Championship

2030