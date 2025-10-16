Boxeo en el Polimeni: Juan Carrasco va por el título Cono Sur y tendría una chance mundialista

Transmite el Cuna de Campeones IV Canal Siete

Las peleas profesionales serán televidas en directo por Canal Siete, desde las 21, con los relatos de Sergio Robles y los comentarios de Raúl Adriazola. Se podrá ver desde la sintonía del Canal Siete, canal 31 del sistema HD TDA, Canal 14 de Supercanal (1007 HD), canal 130 de DirecTV, y por la plataforma Youtube del El Siete TV.

Juan Carrasco va por el cetro Cono Sur AMB y se abre la chance por el Título Mundial Gold

Según las palabras de Pablo Chacón, el púgil local Juan Carrasco tendrá una chance por el Título Mundial Gold de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB- si gana este viernes la faja Cono Sur de peso ligero que estará en juego en el estadio Vicente Polimeni y disputará contra el Gallito Sánchez.

"Estuve hablando con el representante de la AMB Cono Sur, Hernán Salvo. Por ahí eso adelantarse no acostumbro hacerlo, pero creo que es la oportunidad. Si Dios quiere que mañana (Carrasco) se consagre campeón Cono Sur, en febrero estaríamos disputando el Título Mundial Gold de la AMB", anunció Pablo Chacón, cuando ya se terminaba la conferencia.

Por el lado de Juan Carrasco, al que se lo vio aún muy abatido por sus problemas personales, y en especial el judicial; por fin, y ante semajante anuncio, se animó a hablar. "Quiero por las mañanas entrenar y haciendo aire, pulmones (aeróbicos) y no estar firmando en la penitenciaría, ya no quiero depender más de la Justicia. Quiero que me dejen viajar, quiero ser campeón del mundo".

Luego el Titán agregó: "Voy a ser papá en unos días y tengo que pedir permiso para ir al hospital para ver la bebé que voy a tener, y mi cabeza no está enfocada al 100% en la preparación (de las pelea) como debería ser".

Por su parte, el rival, Fernando José Sánchez Sulzer, dijo "Estoy muy feliz de venir a pelear a Argentina, conozco aquí, ya que viví dos años en este país, y estoy preparado para ellevarle este título Cono Sur a mi gente".

El retorno al boxeo del Gumer y su histrionísmo fuera y dentro del ring

Otro detalle destacable de la grilla de excelentes peleas profesionales, es el retorno de Gumersindo Lucas Carrasco, hermano de Juan, que tras ocho años de alejamiento se subió a esta "primavera" del boxeo mendocino, que llega de la mano de la periódica organización de lujosas veladas por parte de la promotora Pandolfino Box.

El Pitbull Carrasco (23-5-0, 17KO), hizo su última pelea el 8 de abril del 2017, y fue derrota en Córdoba frente a José Carlos Paz. Este virnes sube a combatir a cuatro rounds -superwelter- contra el cordobés Maximiliano Ávila (3-13-2, 0 KO).

boxeo-polimeni-cesar perez-joel arena-pesaje César Pérez (izq.) topará con el sureño Jonathan Joel Arena en la complementaria a seis rounds del programa de boxeo profesional de este viernes. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

boxeo-polimeni-marcelo puebla-pesaje El pibe del Gimnasio La Isla, de San Rafael, Marcelo Tagua Puebla, abre el programa rentado ante Matías Coria. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

El pesaje y el programa para este viernes

Pelea de fondo -Título Cono Sur AMB de peso ligero- 10 rounds

Juan Carrasco vs. Fernando José Sánchez

(Mendoza-61,200) (Santa Cruz, Bolivia-60,600)

Pelea de semifondo -peso superwelter- 4 rounds-

Gumersindo Carrasco vs. Maximiliano Ávila

(Mendoza-69,600) (Córdoba-69-500)

Pelea complementaria -peso ligero- 6 rounds

Jonathan Joel Arena vs. César Alejandro Pérez

San Rafael/Mza.-60,500) (Buenos Aires-60,000)

Pelea complementaria -peso welter- 4 rounds

Marcelo Puebla vs. Matías Martín Coria

(San Rafael/Mza.-66,600) (Córdoba-66,000)