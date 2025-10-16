Inicio Ovación Boxeo Boxeo
Boxeo en el Polimeni: Juan Carrasco va por el título Cono Sur y tendría una chance mundialista

Juan Carrasco protagoniza el pleito de fondo de la velada de boxeo Cuna de Campeones frente a Fernando Sánchez. Serán cuatro peleas rentadas. Televisa El Siete

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Juan Carrasco pelea este viernes con el boliviano Fernando Sánchez por el título Cono Sur de la AMB que sostiene Luciano Pandolfino, de la promotora Pandolfino Box.

El pesaje oficial del festival de boxeo profesional de este viernes en el estadio Polimeni, trajo una noticia plus que eclipsó la ceremonia reglamentaria. En la conferencia de prensa post pesaje del Cuna de Campeones IV Pablo Chacón tiró una bomba que alegró a todos los presentes.

Tras pasar por la balanza Juan Carrasco y su rival de este viernes, el boliviano Fernando José Sánchez, en la conferencia de prensa donde estaban los protagonistas de la cartelera profesional, el promotor y organizador de la velada Jorge Pandolfino, y autoridades provinciales y municipales, el entrenador del Titán hizo un anuncio fundamental para el futuro de este boxeador y habló de una chance por Título Mundial.

boxeo-polimeni-gumersindo carrasco-brisa alfonzo-juan carrasco-pablo chacón
Gumersino Carrasco y su retorno al boxeo. Acompaña la campeona argentina Brisa Alfonzo, que no podrá pelear por sufrir una fascitis plantar; el fondista Juan Carrasco y el entrenador Pablo Chacón.

Este viernes, desde las 21 comienza la programación profesional en el estadio Vicente Polimeni de la Municipalidad de Las Heras y habrá cuatro combates con mendocinos como figuras atractivas. Allí estarán los sanrafaelinos Jonathan Joel Arena y Marcelo Tagua Puebla; Gumersindo Carrasco, y de fondo Juan Carrasco, peleando por el título regional Cono Sur AMB.

Transmite el Cuna de Campeones IV Canal Siete

Las peleas profesionales serán televidas en directo por Canal Siete, desde las 21, con los relatos de Sergio Robles y los comentarios de Raúl Adriazola. Se podrá ver desde la sintonía del Canal Siete, canal 31 del sistema HD TDA, Canal 14 de Supercanal (1007 HD), canal 130 de DirecTV, y por la plataforma Youtube del El Siete TV.

Juan Carrasco va por el cetro Cono Sur AMB y se abre la chance por el Título Mundial Gold

Según las palabras de Pablo Chacón, el púgil local Juan Carrasco tendrá una chance por el Título Mundial Gold de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB- si gana este viernes la faja Cono Sur de peso ligero que estará en juego en el estadio Vicente Polimeni y disputará contra el Gallito Sánchez.

"Estuve hablando con el representante de la AMB Cono Sur, Hernán Salvo. Por ahí eso adelantarse no acostumbro hacerlo, pero creo que es la oportunidad. Si Dios quiere que mañana (Carrasco) se consagre campeón Cono Sur, en febrero estaríamos disputando el Título Mundial Gold de la AMB", anunció Pablo Chacón, cuando ya se terminaba la conferencia.

Embed - Pablo Chacón anuncia la chance por elTítulo Mundial Gold para Juan Carrasco si gana este viernes en

Por el lado de Juan Carrasco, al que se lo vio aún muy abatido por sus problemas personales, y en especial el judicial; por fin, y ante semajante anuncio, se animó a hablar. "Quiero por las mañanas entrenar y haciendo aire, pulmones (aeróbicos) y no estar firmando en la penitenciaría, ya no quiero depender más de la Justicia. Quiero que me dejen viajar, quiero ser campeón del mundo".

Luego el Titán agregó: "Voy a ser papá en unos días y tengo que pedir permiso para ir al hospital para ver la bebé que voy a tener, y mi cabeza no está enfocada al 100% en la preparación (de las pelea) como debería ser".

Por su parte, el rival, Fernando José Sánchez Sulzer, dijo "Estoy muy feliz de venir a pelear a Argentina, conozco aquí, ya que viví dos años en este país, y estoy preparado para ellevarle este título Cono Sur a mi gente".

Embed - Gumersindo Carrasco habló sobre su retorno al ring y su acompañamiento a su hermano Juan.

El retorno al boxeo del Gumer y su histrionísmo fuera y dentro del ring

Otro detalle destacable de la grilla de excelentes peleas profesionales, es el retorno de Gumersindo Lucas Carrasco, hermano de Juan, que tras ocho años de alejamiento se subió a esta "primavera" del boxeo mendocino, que llega de la mano de la periódica organización de lujosas veladas por parte de la promotora Pandolfino Box.

El Pitbull Carrasco (23-5-0, 17KO), hizo su última pelea el 8 de abril del 2017, y fue derrota en Córdoba frente a José Carlos Paz. Este virnes sube a combatir a cuatro rounds -superwelter- contra el cordobés Maximiliano Ávila (3-13-2, 0 KO).

boxeo-polimeni-cesar perez-joel arena-pesaje
César Pérez (izq.) topará con el sureño Jonathan Joel Arena en la complementaria a seis rounds del programa de boxeo profesional de este viernes.

boxeo-polimeni-marcelo puebla-pesaje
El pibe del Gimnasio La Isla, de San Rafael, Marcelo Tagua Puebla, abre el programa rentado ante Matías Coria.

El pesaje y el programa para este viernes

Pelea de fondo -Título Cono Sur AMB de peso ligero- 10 rounds

Juan Carrasco vs. Fernando José Sánchez

(Mendoza-61,200) (Santa Cruz, Bolivia-60,600)

Pelea de semifondo -peso superwelter- 4 rounds-

Gumersindo Carrasco vs. Maximiliano Ávila

(Mendoza-69,600) (Córdoba-69-500)

Pelea complementaria -peso ligero- 6 rounds

Jonathan Joel Arena vs. César Alejandro Pérez

San Rafael/Mza.-60,500) (Buenos Aires-60,000)

Pelea complementaria -peso welter- 4 rounds

Marcelo Puebla vs. Matías Martín Coria

(San Rafael/Mza.-66,600) (Córdoba-66,000)

