Netflix es la plataforma de series y películas más popular del mundo. Dentro de su catálogo, contiene grandes producciones del cine que alcanzaron en éxito en taquilla y en galardones internacionales como los Premios Oscar.
Netflix: la nominaron a 7 premios Oscar y es la película con la historia de amor y lucha más inspiradora
Natalie Portman es la protagonista de este drama romántico que arrasa entre las series y películas del género en Netflix
Un ejemplo de ello es Regreso a Cold Mountain, protagonizada por Jude Law, Nicole Kidman y Renée Zellweger, quienes encaran una historia de amor y lucha inigualable. Dirigida por Anthony Minghella, esta película militar de drama y romance fue nominada a 7 Premios Oscar y ganadora a del galardón a Mejor actriz de reparto (Zellwegger).
Regreso a Cold Mountain es una adaptación de una novela de Charles Frazier que obtuvo 2 Globos de Oro y 2 BAFTA. Según la crítica especializada, “es muy emotiva, descaradamente erótica y algo cursi. También es cine de Hollywood voluptuoso y valiente” (Wesley Morris de Boston Globe).
“El fantasma de la guerra se apodera de ‘Cold Mountain’, pero la acabas recordando por el calor de su anhelo romántico y por los misterios que te envuelven en la trama hasta que estás perdido en otro mundo", consideró Peter Travers de Rolling Stone.
Netflix: de qué trata la película Regreso a Cold Mountain
Cold Mountain aborda la historia de un soldado herido que inicia un largo y peligroso viaje de regreso a casa, donde su amada lucha por salvar su granja con la ayuda de una aguerrida desconocida.
A punto de finalizar la Guerra Civil americana (1861-1865), Inman (Jude Law), un soldado confederado herido, vive una odisea para regresar a su casa en Cold Mountain (Carolina del Norte) y reunirse con su prometida Ada (Nicole Kidman), que lleva años esperándolo
En su ausencia, Ada afronta enormes dificultades para sobrevivir, pero consigue sacar adelante la granja de su padre con la ayuda de Ruby (Reneé Zellwegger), una intrépida y voluntariosa joven.
Netflix: tráiler de la película Regreso a Cold Mountain
Reparto de la película Regreso a Cold Mountain
- Jude Law
- Nicole Kidman
- ReneéZellwegger
- Eileen Atkins
- Brendan Gleeson
- Philip Seymour Hoffman
- Natalie Portman
- Giovanni Ribisi
- Donald Sutherland
- Ray Winstone
Dónde ver la película Regreso a Cold Mountain, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Regreso a Cold Mountain se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Cold Mountain se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Cold Mountain se puede ver en Movistar TV.