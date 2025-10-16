Netflix: la nominaron a 7 premios Oscar y es la película con la historia de amor y lucha más inspiradora

netflix-Jude-Law-pelicula-regreso-a-cold-mountain Regreso a Cold Mountain es una película de drama romántico protagonizada por Natalie Portman, Nicole Kidman y Jude Law.

“El fantasma de la guerra se apodera de ‘Cold Mountain’, pero la acabas recordando por el calor de su anhelo romántico y por los misterios que te envuelven en la trama hasta que estás perdido en otro mundo", consideró Peter Travers de Rolling Stone.

Netflix: de qué trata la película Regreso a Cold Mountain

Cold Mountain aborda la historia de un soldado herido que inicia un largo y peligroso viaje de regreso a casa, donde su amada lucha por salvar su granja con la ayuda de una aguerrida desconocida.

netflix-pelicula-regreso-a-cold-mountain Regreso a Cold Mountain se puede ver en la plataforma de Netflix.

A punto de finalizar la Guerra Civil americana (1861-1865), Inman (Jude Law), un soldado confederado herido, vive una odisea para regresar a su casa en Cold Mountain (Carolina del Norte) y reunirse con su prometida Ada (Nicole Kidman), que lleva años esperándolo

En su ausencia, Ada afronta enormes dificultades para sobrevivir, pero consigue sacar adelante la granja de su padre con la ayuda de Ruby (Reneé Zellwegger), una intrépida y voluntariosa joven.

Netflix: tráiler de la película Regreso a Cold Mountain

Embed - EL REGRESO A COLD MOUNTAIN 2003 trailer subt

Reparto de la película Regreso a Cold Mountain

Jude Law

Nicole Kidman

ReneéZellwegger

Eileen Atkins

Brendan Gleeson

Philip Seymour Hoffman

Natalie Portman

Giovanni Ribisi

Donald Sutherland

Ray Winstone

Dónde ver la película Regreso a Cold Mountain, según la zona geográfica