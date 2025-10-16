El catálogo de series y películas de Netflix se compone de ofertas para todos los gustos. Una serie ha logrado posicionarse como uno de los dramas más buscados de los suscriptores, a pesar del tiempo que lleva en la plataforma, y lo ha logrado gracias a un relato que se compone de 6 capítulos y una historia inspirada en una trilogía literaria: Luna Nera.
La serie de Netflix con 6 capítulos, de época y basada en una reconocida novela
Esta serie ha logrado convertirse en un verdadero ícono dentro de Netflix entre las historias dramáticas
Las producciones italianas, tanto de series y películas, se han ganado el respeto de ser considerada como una de las mejores ofertas de Netflix del género dramático en lo que respecta a Europa. Esta serie, en fusión con el género fantástico, llega para demostrar que Italia puede nutrir al catálogo con historias que pueden convertirse en top mundial y tener grandes críticas.
Estamos al frente de una serie que se destaca dentro del catálogo de series y películas de Netflix, entre las ofertas basadas en obras literarias, y es que en este caso el relato está inspirado en una trilogía literaria. Un detalle no menor para los suscriptores, que siempre llama la atención, es que esta producción italiana es de época.
6 capítulos fueron más que suficientes para que esta serie se convirtiese en una de las principales recomendaciones de Netflix, en lo que respecta a series y películas basadas en obras literarias. La oferta no logró convertirse en un éxito mundial, pero sí tuvo una gran recepción, especialmente entre los países europeos, y lo acompañó de muy buenas críticas.
Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2020, y desde entonces se convirtió en una de las ofertas italianas más destacadas de la plataforma.
Cómo es Luna Nera, serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana de solo 6 capítulos, Luna Nera centra su historia en: "Italia, siglo XVII. Una adolescente acusada de brujería por el padre del novio descubre su destino entre mujeres con poderes sobrenaturales".
Una historia corta y basada en obras literarias, son dos de los puntos más atractivos que tiene esta serie para los suscriptores de Netflix.
Reparto de Luna Nera, serie de Netflix
- Antonia Fotaras
- Giorgio Belli
- Manuela Mandracchia
- Roberto De Francesco
- Federica Fracassi
- Lucrezia Guidone
- Adalgisa Manfrida
- Giada Gagliardi
- Giandomenico Cupaiuolo
- Gloria Carovana
Dónde ver la serie Luna nera, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Luna Nera se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Luna Nera se puede ver en Netflix.
- España: Luna Nera se puede ver en Netflix.