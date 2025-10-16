La serie de Netflix con 6 capítulos, de época y basada en una reconocida novela

6 capítulos fueron más que suficientes para que esta serie se convirtiese en una de las principales recomendaciones de Netflix, en lo que respecta a series y películas basadas en obras literarias. La oferta no logró convertirse en un éxito mundial, pero sí tuvo una gran recepción, especialmente entre los países europeos, y lo acompañó de muy buenas críticas.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2020, y desde entonces se convirtió en una de las ofertas italianas más destacadas de la plataforma.

Cómo es Luna Nera, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana de solo 6 capítulos, Luna Nera centra su historia en: "Italia, siglo XVII. Una adolescente acusada de brujería por el padre del novio descubre su destino entre mujeres con poderes sobrenaturales".

Una historia corta y basada en obras literarias, son dos de los puntos más atractivos que tiene esta serie para los suscriptores de Netflix.

Reparto de Luna Nera, serie de Netflix

Antonia Fotaras

Giorgio Belli

Manuela Mandracchia

Roberto De Francesco

Federica Fracassi

Lucrezia Guidone

Adalgisa Manfrida

Giada Gagliardi

Giandomenico Cupaiuolo

Gloria Carovana

Dónde ver la serie Luna nera, según la zona geográfica