Godoy Cruz goleó a San Martín de San Juan y celebró en el clásico de Reserva

Luego de esta situación, el partido se convirtió en un monopolio de los dirigidos por Ernesto Pedernera. A los 20’ Tomás Pesce ingresó al área y remató de zurda, pero la pelota se estrelló en el travesaño. La jugada continuó y mostró dos buenas atajadas, al hilo, de Francisco Valenzuela, quien mantenía el arco de San Martín.

Godoy Cruz San Martín de San Juan Reserva El remate de Tomás Presce impactó en el travesaño. Fabián Salamone / Diario UNO

A los 24 minutos llegó una nueva situación para Godoy Cruz. Lucio Cruceño, el lateral derecho, recibió como interno y rompió por el centro del campo ingresando en soledad al área, donde definió mano a mano con el portero rival. Este, una vez más, logró contener el remate.

De tanto ir, el dueño de casa tuvo su recompensa. A los 35’ un tiro libre bien ejecutado por Ezequiel Tejada encontró la cabeza de Gerónimo Montivero, que entró a la carrera e hizo inútil la estirada del 1.

Godoy Cruz San Martín de San Juan Reserva Godoy Cruz fue justo merecedor del triunfo en el clásico. Fabián Salamone / Diario UNO

Tras los festejos, el Tomba pegó nuevamente. Dos minutos más tarde una contra perfecta terminó con Presce eludiendo al arquero y definiendo de zurda. Por el segundo palo, sin saber si la pelota ingresaba o no, apareció Bruno Barrionuevo para asegurar el tanto de su equipo.

Así, con el marcador 2-0 y siendo dueño absoluto de la pelota, Godoy Cruz se fue en ventaja al entretiempo.

Godoy Cruz lo liquidó en el complemento y se quedó con el clásico

Tal y como sucedió en el inicio de los primeros 45 minutos, San Martín tuvo la primera. Nuevamente Agüero remató desde afuera del área pero, esta vez, su tiro se fue desviado.

El Bodeguero comenzó a manejar la pelota y, cuando apretó al acelerador, convirtió el tercero. Presce, una de las figuras del encuentro, recibió al borde del área, eludió al arquero y definió con el arco a su merced. Ni bien la pelota cruzó la línea continuó con su carrera y festejó junto a los hinchas que se acercaron al PARC para acompañar al equipo.

Godoy Cruz Reserva Presce tuvo su revancha y terminó sellando el triunfo de Godoy Cruz.

Los minutos pasaron, el dueño de casa controló las acciones de juego y la visita, con más ímpetu que buen fútbol, intentó acortar diferencias en el marcador.

San Martín tuvo algún que otro cabezazo que no logró vencer la resistencia de Sosa, quien cada vez que fue llamado respondió con firmeza.

Sobre el final del encuentro hubo un pequeño cruce entre los entrenadores cuando Pedernera se acercó al banco de suplantes rival para despedirse de Mauricio Fernández. Rápidamente la calma volvió y los jugadores de Godoy Cruz celebraron junto a los hinchas que los acampañaron durante la calurosa jornada de este jueves.

Lo que le queda a Godoy Cruz en Reserva

Luego de la enorme y necesaria victoria ante San Martín de San Juan en el PARC, Godoy Cruz llegó a los 17 puntos y, pese a que tiene muchos equipos por delante, se ilusiona con poder meterse entre los ocho mejores.

La próxima semana, el equipo de Ernesto Pedernera será visitante de Atlético Tucumán y la otra, en condición de local, se verá las caras con Deportivo Riestra.