Inicio Ovación Boxeo Juan Carrasco
BOXEO PROFESIONAL

Juan Carrasco y el doble desafío que enfrenta antes de su pelea por el título de boxeo de la AMB

Juan Carrasco viene de una saga de eventos negativos en su vida y se encuentra en la búsqueda de superar una crisis emocional y llegar bien a su pelea titular

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Juan Carrasco y un retorno al boxeo empañado por una crísis emocional profunda.

Juan Carrasco y un retorno al boxeo empañado por una crísis emocional profunda.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Juan Carrasco tuvo un inmejorable año 2023, defendiendo su título sudamericano de peso ligero y sumando el cetro Intercontinental de la Federación Internacional -FIB-, lo que valió el premio Huarpe del Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, y nada menos que la chance de una eliminatoria mundialista en el 2024. Luego todo fue una pesadilla para él.

En quince días Juancito volverá a pelear, por el título Cono Sur vacante de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB- en la categoría ligero, y será una doble prueba, para saber el real estado emocional de un atleta de nivel internacional, con preparación física óptima.

boxeo-juan carrasco-fernando sanchez-entrenamiento
Juan Carrasco ha sido desde hace años la gran promesa del boxeo argentino para llegar a los máximos niveles mundiales. Hoy afronta un retorno al ring que lo puede sacar del pozo anímico en que está.

Juan Carrasco ha sido desde hace años la gran promesa del boxeo argentino para llegar a los máximos niveles mundiales. Hoy afronta un retorno al ring que lo puede sacar del pozo anímico en que está.

Problemas judiciales, dura derrota, y el duelo de Juan Carrasco

El Titán Carrasco carga una condena por homicidio -con prisión domiciliaria- y necesitaba autorización para salir del país. A partir de allí, todos los permisos que había tenido para entrenar y desplazarse a pelear por todo el país fueron cortados. Una buena negociación de los promotores permitió que la pelea con Abdullaev se hiciera en Mendoza, pero el entrenamiento se vio limitado, se le puso una tobillera electrónica, y esto entorpeció todo, hasta el descanso del púgil.

Luego de guapear y estar arriba en las tarjetas hasta el cuarto round, la mejor preparación del ruso se impuso, y a Carrasco sólo le quedó guapear y aguantar de pie, hasta que en el último round el entrenador Pablo Chacón tiró la toalla para terminar con el incesario castigo. Ahí se esfumó la chance ecuménica que tanto soñó.

Embed - Juan Carrasco vuelve al ring a poco de cumplirse un año de su derrota en la eliminatoria mundialista

La pelea a varios frentes de Juan Carrasco en el boxeo

La mente de guerrero de Juan Carrasco, su sello personal, ha sido su principal arma, además de su despliegue físico y técnico, pero el dolor del peleador, que pregona su inocencia en la causa judicial; la derrota y la postergación de su máxima aspiración en el boxeo, más la reciente muerte de su padre, han sumido al deportista de 33 años en una crisis emocional profunda.

El retorno al cuadrilátero de Juan Carrasco fue programado para el 29 de agosto pasado, cuando enfrentaría al bonaerense Rodrigo Rocky Roldán, pero la tristeza en la que estaba sumido el del barrio La Favorita hicieron que se postergara su pelea hasta nuevo aviso.

Embed - Juan Carrasco y su hermano Gumersindo entrenando en el gimnasio de Pablo Chacón

A casi un año de su último pleito, se le presentó a Juan Carrasco la posibilidad de volver a pelear este próximo 17 de octubre, y tras muchas dudas, el boxeador dio el sí y se medirá con el ascendente boxedor boliviano Fernando José el Gallito Sánchez (9 peleas ganadas, 3 por KO; 1 derrota y ningún empate).

El apoyo de todo su entorno para fortalecer al Titán

Todo el equipo y cuerpo técnico del pugilista lo alientan para sacarlo del pozo anímico y para que vuelva a "sus fueros", el boxeo, deporte que ama desde la cuna y que lo llevó a sus 14 años (edad mínima) a ganar su primer campeonato amateur.

"El 27 de agosto falleció mi viejo, querían que peleara igual, no quise, y desde mi equipo me aconsejaron e insistieron para vuelva a pelear. Así que me seguí esforzando, sin ánimo. Ahora recuperé un poco el ánimo, y acepté esta pelea para poder seguir adelante en mi carrera", dijo con una voz muy apagada Juan Carrasco, en contraste con el atleta que minutos antes se mostraba como una máquina entrenando.

boxeo-juan carrasco-previa-fernando sanchez-pablo chacon (1)
Juan Carrasco y su entrenador Pablo Chac&oacute;n. Todo el entorno del p&uacute;gil lo apoya en su preparaci&oacute;n, m&aacute;s all&aacute; de la parte f&iacute;sica y t&eacute;cnica.

Juan Carrasco y su entrenador Pablo Chacón. Todo el entorno del púgil lo apoya en su preparación, más allá de la parte física y técnica.

La preparación y el análisis de su rival por el título de la AMB

Dialogando tras el entrenamiento en la pensión -en plena renovación- del gimnasio de Pablo Chacón, se tocó el tema del sueño de su papá Roberto, de ver a algunos de sus hijos (Roberto, Gumersindo, Juan y Manuel) como campeón olímpico o mundial, y si eso no lo motivaba para retomar con más ánimo los futuros desafíos, pero Juan apenas confesó: "Sí, lo voy a hacer por mis hijos, mi familia. Lo único que yo se hacer es boxear, lo he hecho toda mi vida, y es parte de mi vida".

"Lo bueno es que tengo "guerra" encima, desde el amateurismo, y arriba del ring no me confío. Sé que es un rival que viene a lo mismo (que yo), así que voy a ir a dejar todo y a trabajar". Juan Carrasco "Lo bueno es que tengo "guerra" encima, desde el amateurismo, y arriba del ring no me confío. Sé que es un rival que viene a lo mismo (que yo), así que voy a ir a dejar todo y a trabajar". Juan Carrasco

Luego sumó que "me encuentro bien físicamente, pero mentalmente me han pasado cosas muy duras, y no le tengo que aflojar porque si no me voy a perder".

La parte mental y anímica es fundamental en un deporte de contacto y de alto riesgo como el boxeo, y es tan -o más importante- que la preparación física y técnica para un combate profesional.

Respecto a su rival, el boxeador surgido del gimnasio Firpo, y hoy en la escudería de Pablo Chacón, habló de su rival, el Gallito Sánchez. "Pablo (Chacón) me mandó el link de sus peleas, se ve que es un boxeador bastante cerrado (buena defensa), prolijo, así que saldremos a trabajar y a esperar que todo salga bien", concluyó Juan Carrasco.

Temas relacionados:

Más sobre Boxeo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas