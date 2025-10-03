Juan Carrasco y el doble desafío que enfrenta antes de su pelea por el título de boxeo de la AMB

Problemas judiciales, dura derrota, y el duelo de Juan Carrasco

El Titán Carrasco carga una condena por homicidio -con prisión domiciliaria- y necesitaba autorización para salir del país. A partir de allí, todos los permisos que había tenido para entrenar y desplazarse a pelear por todo el país fueron cortados. Una buena negociación de los promotores permitió que la pelea con Abdullaev se hiciera en Mendoza, pero el entrenamiento se vio limitado, se le puso una tobillera electrónica, y esto entorpeció todo, hasta el descanso del púgil.

Luego de guapear y estar arriba en las tarjetas hasta el cuarto round, la mejor preparación del ruso se impuso, y a Carrasco sólo le quedó guapear y aguantar de pie, hasta que en el último round el entrenador Pablo Chacón tiró la toalla para terminar con el incesario castigo. Ahí se esfumó la chance ecuménica que tanto soñó.

Embed - Juan Carrasco vuelve al ring a poco de cumplirse un año de su derrota en la eliminatoria mundialista

La pelea a varios frentes de Juan Carrasco en el boxeo

La mente de guerrero de Juan Carrasco, su sello personal, ha sido su principal arma, además de su despliegue físico y técnico, pero el dolor del peleador, que pregona su inocencia en la causa judicial; la derrota y la postergación de su máxima aspiración en el boxeo, más la reciente muerte de su padre, han sumido al deportista de 33 años en una crisis emocional profunda.

El retorno al cuadrilátero de Juan Carrasco fue programado para el 29 de agosto pasado, cuando enfrentaría al bonaerense Rodrigo Rocky Roldán, pero la tristeza en la que estaba sumido el del barrio La Favorita hicieron que se postergara su pelea hasta nuevo aviso.

Embed - Juan Carrasco y su hermano Gumersindo entrenando en el gimnasio de Pablo Chacón

A casi un año de su último pleito, se le presentó a Juan Carrasco la posibilidad de volver a pelear este próximo 17 de octubre, y tras muchas dudas, el boxeador dio el sí y se medirá con el ascendente boxedor boliviano Fernando José el Gallito Sánchez (9 peleas ganadas, 3 por KO; 1 derrota y ningún empate).

El apoyo de todo su entorno para fortalecer al Titán

Todo el equipo y cuerpo técnico del pugilista lo alientan para sacarlo del pozo anímico y para que vuelva a "sus fueros", el boxeo, deporte que ama desde la cuna y que lo llevó a sus 14 años (edad mínima) a ganar su primer campeonato amateur.

"El 27 de agosto falleció mi viejo, querían que peleara igual, no quise, y desde mi equipo me aconsejaron e insistieron para vuelva a pelear. Así que me seguí esforzando, sin ánimo. Ahora recuperé un poco el ánimo, y acepté esta pelea para poder seguir adelante en mi carrera", dijo con una voz muy apagada Juan Carrasco, en contraste con el atleta que minutos antes se mostraba como una máquina entrenando.

boxeo-juan carrasco-previa-fernando sanchez-pablo chacon (1) Juan Carrasco y su entrenador Pablo Chacón. Todo el entorno del púgil lo apoya en su preparación, más allá de la parte física y técnica. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La preparación y el análisis de su rival por el título de la AMB

Dialogando tras el entrenamiento en la pensión -en plena renovación- del gimnasio de Pablo Chacón, se tocó el tema del sueño de su papá Roberto, de ver a algunos de sus hijos (Roberto, Gumersindo, Juan y Manuel) como campeón olímpico o mundial, y si eso no lo motivaba para retomar con más ánimo los futuros desafíos, pero Juan apenas confesó: "Sí, lo voy a hacer por mis hijos, mi familia. Lo único que yo se hacer es boxear, lo he hecho toda mi vida, y es parte de mi vida".

"Lo bueno es que tengo "guerra" encima, desde el amateurismo, y arriba del ring no me confío. Sé que es un rival que viene a lo mismo (que yo), así que voy a ir a dejar todo y a trabajar". Juan Carrasco "Lo bueno es que tengo "guerra" encima, desde el amateurismo, y arriba del ring no me confío. Sé que es un rival que viene a lo mismo (que yo), así que voy a ir a dejar todo y a trabajar". Juan Carrasco

Luego sumó que "me encuentro bien físicamente, pero mentalmente me han pasado cosas muy duras, y no le tengo que aflojar porque si no me voy a perder".

La parte mental y anímica es fundamental en un deporte de contacto y de alto riesgo como el boxeo, y es tan -o más importante- que la preparación física y técnica para un combate profesional.

Respecto a su rival, el boxeador surgido del gimnasio Firpo, y hoy en la escudería de Pablo Chacón, habló de su rival, el Gallito Sánchez. "Pablo (Chacón) me mandó el link de sus peleas, se ve que es un boxeador bastante cerrado (buena defensa), prolijo, así que saldremos a trabajar y a esperar que todo salga bien", concluyó Juan Carrasco.