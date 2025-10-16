El síndrome que sufren muchas personas y que podría aumentar el riesgo de tener Parkinson

El mal de Parkinson a su vez provoca la muerte de ciertas células del cerebro, que son las que ayudan a controlar el movimiento y la coordinación. La enfermedad lleva a que se presente agitación (temblores) y dificultad para caminar y moverse.

En este sentido, ambos casos son trastornos neurológicos comunes por lo que se ha debatido mucho si existe un vínculo etiológico entre ambas enfermedades y si comparten una fisiopatología común. La evidencia apunta a que sí.

El vínculo entre el síndrome de piernas inquietas y el Parkinson

parkinson (3) Numerosos estudios han demostrado que el síndrome de piernas inquietas (SPI) podría agravar los síntomas motores y no motores en pacientes con enfermedad de Parkinson (EP).

Según un estudio, las personas que padecen este síndrome podrían tener un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que afecta el control del movimiento. Ambos padecimientos comparten una disfunción en el sistema dopaminérgico, responsable de regular la comunicación entre las neuronas y el movimiento corporal.

El vínculo entre ambos trastornos fue analizado por equipos científicos de la República de Corea, que observaron que los pacientes con síndrome de piernas inquietas presentan alteraciones en los niveles de dopamina similares a los observados en quienes sufren Parkinson. Según los resultados de un estudio publicado en 'JAMA Network Open', el 1,6 % de los pacientes con SPI desarrolló párkinson, frente al 1,0 % del grupo de control, en un seguimiento de 15 años.

Aunque el síndrome de piernas inquietas no causa directamente el Parkinson, sí puede ser un indicador temprano o un factor de predisposición neurológica. Por eso, recomiendan prestar atención a los síntomas y consultar al médico ante signos como movimientos involuntarios, insomnio persistente o sensación de hormigueo en las extremidades.

Es decir, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado (que puede incluir cambios en la dieta, control del hierro, ejercicios y, en algunos casos, medicación dopaminérgica) son fundamentales para mejorar la calidad del sueño y prevenir complicaciones a largo plazo.