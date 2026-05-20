Impactante avistamiento de seis cóndores andinos sobre una antena en Tupungato: el video que sorprende al país

Un impactante avistamiento de cóndores andinos volvió a mostrar la imponencia de una de las aves más emblemáticas tanto de Mendoza como de la extensa Cordillera de los Andes. Las imágenes fueron captadas en Los Cerrillos, Tupungato, y rápidamente despertaron interés por la cercanía y claridad con la que se observan estos animales en pleno vuelo.
Se trata de 6 cóndores andinos adultos desplazándose sobre el paisaje de montaña. El avistamiento se da en un contexto especial para la conservación del cóndor andino en la provincia. En noviembre de 2025, el Parque Provincial Tupungato fue escenario del nacimiento de un ejemplar de esta especie, considerada Monumento Natural Provincial por la Ley 6599/98 y catalogada a nivel global como “amenazada” debido a su baja tasa reproductiva.
Especialistas remarcan que la presencia de cóndores resulta fundamental para la salud ambiental de las zonas de altura. Se trata de aves carroñeras que cumplen una función esencial al eliminar restos animales y reducir posibles focos de infección que podrían afectar a otras especies.
En los últimos meses se multiplicaron los registros de cóndores en distintos puntos de Tupungato, una señal positiva sobre la permanencia y actividad de estos animales en la región andina mendocina.
El rol clave del cóndor andino en los ecosistemas de montaña
Las imágenes obtenidas en Los Cerrillos aportan además evidencia directa sobre el comportamiento de ejemplares adultos en libertad y sobre la importancia de continuar fortaleciendo las políticas de conservación en áreas protegidas de la provincia.
El Parque Provincial Tupungato es uno de los espacios naturales más relevantes para la preservación de fauna de alta montaña en Mendoza y forma parte de un ecosistema donde el cóndor mantiene un papel central dentro del equilibrio ambiental de la Cordillera de los Andes.
El video que ya recorre el país fue registrado por Matías Gottardini, lector de El Cuco Digital, mientras operaba un dron en la zona de las antenas repetidoras ubicadas en ese sector cordillerano.
El impresionante video de los seis cóndores andinos en una antena de Tupungato
En los últimos meses se multiplicaron los registros de cóndores en distintos puntos de Tupungato, una señal positiva sobre la permanencia y actividad de estos animales en la región andina mendocina.
Las imágenes aportan además evidencia directa sobre el comportamiento de ejemplares adultos en libertad. El Parque Provincial Tupungato es uno de los espacios naturales más relevantes para la preservación de fauna de alta montaña en Mendoza y forma parte de un ecosistema donde el cóndor mantiene un papel central dentro del equilibrio ambiental de la Cordillera de los Andes.