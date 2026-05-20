Impactante avistamiento de seis cóndores andinos sobre una antena en Tupungato: el video que sorprende al país

cóndores andinos ok Cóndores andinos en Mendoza, una imagen fabulosa. Foto: captura de video

En los últimos meses se multiplicaron los registros de cóndores en distintos puntos de Tupungato, una señal positiva sobre la permanencia y actividad de estos animales en la región andina mendocina.

El rol clave del cóndor andino en los ecosistemas de montaña

Las imágenes obtenidas en Los Cerrillos aportan además evidencia directa sobre el comportamiento de ejemplares adultos en libertad y sobre la importancia de continuar fortaleciendo las políticas de conservación en áreas protegidas de la provincia.

El Parque Provincial Tupungato es uno de los espacios naturales más relevantes para la preservación de fauna de alta montaña en Mendoza y forma parte de un ecosistema donde el cóndor mantiene un papel central dentro del equilibrio ambiental de la Cordillera de los Andes.

cerrillos cóndores Los cóndores andinos que aparecieron en Los Cerrillos, Tupungato. Una imagen impactante. Foto: captura de video

El video que ya recorre el país fue registrado por Matías Gottardini, lector de El Cuco Digital, mientras operaba un dron en la zona de las antenas repetidoras ubicadas en ese sector cordillerano.

El impresionante video de los seis cóndores andinos en una antena de Tupungato

En los últimos meses se multiplicaron los registros de cóndores en distintos puntos de Tupungato, una señal positiva sobre la permanencia y actividad de estos animales en la región andina mendocina.

Las imágenes aportan además evidencia directa sobre el comportamiento de ejemplares adultos en libertad. El Parque Provincial Tupungato es uno de los espacios naturales más relevantes para la preservación de fauna de alta montaña en Mendoza y forma parte de un ecosistema donde el cóndor mantiene un papel central dentro del equilibrio ambiental de la Cordillera de los Andes.