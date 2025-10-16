Keanu Reeves sorprende con esta divertidísima comedia romántica

Victor Levine, productor de series como Loco por ti y Mad Men dirige esta comedia romántica cuya línea argumental recuerda a otras como La boda de mi mejor amigo o Cuatro bodas y un funeral.

La que fuera una de las parejas más icónicas de los años 90 en la gran pantalla, Winona Ryder y Keanu Reeves, se ha vuelto a unir para interpretar al dúo protagonista de esta cinta formado por Lindsay y Frank.

HBO Max: de qué trata la película La boda de mi ex

Cuando se encuentran de camino a una boda, Frank (Keanu Reeves) y Lindsay (Winona Ryder) pronto descubren que tienen mucho en común: ambos odian a la novia, al novio, a la boda, a ellos mismos, y especialmente a los demás.

A medida que los eventos del fin de semana los obligan a unirse, y su tristeza los aísla de los demás invitados, Frank y Lindsay descubren que si luchas verbalmente con alguien lo suficiente, cualquier cosa puede suceder.

Cuando el debate dé paso al deseo, deberán decidir qué es más fuerte: sus corazones o su sentido común.

HBO Max: reparto de la película La boda de mi ex

Keanu Reeves

Winona Ryder

