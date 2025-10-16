HBO Max tiene en su catálogo de series y películas, la divertidísima comedia romántica con Keanu Reeves y Winona Ryder, se trata de La boda de mi ex. Winona y Keanu se reúnen en esta comedia romántica como dos solteros odiosos que se conocen en una boda a la que ninguno quiere asistir.
Keanu Reeves sorprende con esta divertidísima comedia romántica
Frank y Lindsay, dos personas emocionalmente destrozadas, deben asistir a una boda de destino. Se conocen y, durante el fin de semana y contra todo pronóstico, se sienten atraídos el uno por el otro, aunque sienten repulsión el uno por el otro.
Frank, un cínico autodeclarado, y Lindsay, una mujer desesperada por encontrar de nuevo el amor, acuden a regañadientes como invitados a una boda. Cansados de todo el mundo que les rodea, ambos empezarán a sentir algo el uno por el otro.
Victor Levine, productor de series como Loco por ti y Mad Men dirige esta comedia romántica cuya línea argumental recuerda a otras como La boda de mi mejor amigo o Cuatro bodas y un funeral.
La que fuera una de las parejas más icónicas de los años 90 en la gran pantalla, Winona Ryder y Keanu Reeves, se ha vuelto a unir para interpretar al dúo protagonista de esta cinta formado por Lindsay y Frank.
HBO Max: de qué trata la película La boda de mi ex
Cuando se encuentran de camino a una boda, Frank (Keanu Reeves) y Lindsay (Winona Ryder) pronto descubren que tienen mucho en común: ambos odian a la novia, al novio, a la boda, a ellos mismos, y especialmente a los demás.
A medida que los eventos del fin de semana los obligan a unirse, y su tristeza los aísla de los demás invitados, Frank y Lindsay descubren que si luchas verbalmente con alguien lo suficiente, cualquier cosa puede suceder.
Cuando el debate dé paso al deseo, deberán decidir qué es más fuerte: sus corazones o su sentido común.
HBO Max: reparto de la película La boda de mi ex
- Keanu Reeves
- Winona Ryder