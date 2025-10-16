Inicio Series y películas Keanu Reeves
Keanu Reeves sorprende con esta divertidísima comedia romántica

Keanu Reeves sorprende con la divertidísima y original comedia romántica en HBO Max. Junto a Winona Ryder hacen una pareja con un pasado amoroso similar

Pablo González
Keanu Reeves. El talentoso actor sorprende en un papel fuera de lo común en la película La boda de mi ex. 

HBO Max tiene en su catálogo de series y películas, la divertidísima comedia romántica con Keanu Reeves y Winona Ryder, se trata de La boda de mi ex. Winona y Keanu se reúnen en esta comedia romántica como dos solteros odiosos que se conocen en una boda a la que ninguno quiere asistir.

Buena pareja. Winona Ryder y Keanu Reeves, sorprenden con la comedia La boda de mi ex.&nbsp;

Frank y Lindsay, dos personas emocionalmente destrozadas, deben asistir a una boda de destino. Se conocen y, durante el fin de semana y contra todo pronóstico, se sienten atraídos el uno por el otro, aunque sienten repulsión el uno por el otro.

Frank, un cínico autodeclarado, y Lindsay, una mujer desesperada por encontrar de nuevo el amor, acuden a regañadientes como invitados a una boda. Cansados de todo el mundo que les rodea, ambos empezarán a sentir algo el uno por el otro.

Victor Levine, productor de series como Loco por ti y Mad Men dirige esta comedia romántica cuya línea argumental recuerda a otras como La boda de mi mejor amigo o Cuatro bodas y un funeral.

La que fuera una de las parejas más icónicas de los años 90 en la gran pantalla, Winona Ryder y Keanu Reeves, se ha vuelto a unir para interpretar al dúo protagonista de esta cinta formado por Lindsay y Frank.

HBO Max: de qué trata la película La boda de mi ex

Cuando se encuentran de camino a una boda, Frank (Keanu Reeves) y Lindsay (Winona Ryder) pronto descubren que tienen mucho en común: ambos odian a la novia, al novio, a la boda, a ellos mismos, y especialmente a los demás.

Winona Ryder y Keanu Reeves. Son los protagonistas de la comedia La boda de mi ex.&nbsp;

A medida que los eventos del fin de semana los obligan a unirse, y su tristeza los aísla de los demás invitados, Frank y Lindsay descubren que si luchas verbalmente con alguien lo suficiente, cualquier cosa puede suceder.

Cuando el debate dé paso al deseo, deberán decidir qué es más fuerte: sus corazones o su sentido común.

HBO Max: reparto de la película La boda de mi ex

  • Keanu Reeves
  • Winona Ryder

Tráiler de la película La boda de mi ex

Embed - La boda de mi ex - Trailer español (HD)

